長佳智能取得越南三項AI軟體銷售核准 再獲一項日本專利

長佳智能（6841）今（4）日宣布，收到越南衛福部通知該公司三項產品「心胸比估算系統」、「氣胸檢測系統」、「肋膜積水檢測系統」的上市核准；此外，長佳智能的「基因檢測風險判定方法」也獲得日本專利，總計長佳智能至今已獲得11項台灣TFDA、八項美國FDA與三項其他國家，總計22項醫材上市許可。

長佳智能表示，越南作為東南亞地區的重要經濟和文化中心，擁有近1億人的人口基數。近年來，越南人口數持續增長，並帶來醫療市場需求的劇增。隨著人口老齡化和健康意識的提高，對於高品質、高效率醫療服務的需求日益迫切。

長佳智能介紹，該公司的「心胸比估算系統」可自動分辨胸腔後前位X光影像，並自動標示心臟最大直徑及胸腔最大內徑之標記線，藉此計算出心胸比數值，並可輸出結構化報告，包含患者資訊、影像拍攝日期、壓縮後之胸腔後前位Ｘ光影像、心臟及胸腔之標記線、心胸比數值及歷史心胸比數值趨勢圖，簡化臨床醫師操作時間。

「氣胸檢測系統」可自動分析符合DICOM 3.0標準的胸部X光後前位影像，並在識別出具有氣胸特徵後，透過PACS/workstation提供優先順序排序並進行警示標記，讓放射科醫生能夠比標準臨床處置流程更早地審視可能有氣胸特徵的患者，加速臨床放射治療作業流程。

「肋膜積水檢測系統」可自動分析成人患者後前位胸部X光影像，以判別患者是否具有肋膜積水的特徵。分析結果可傳輸至PACS/workstation上進行工作列表的優先排序或分類，並提供警報。透過本產品，放射科醫生能較標準臨床處置流程更早地審視具有肋膜積水特徵之患者，加速臨床放射治療作業流程。

長佳智能的「基因檢測風險判定方法」也同時獲得日本專利，此一專利以多基因為自變數，結合機率理論與不同國家的疾病盛行率計算風險門檻值，讓疾病風險的判定更符合語意學。

長佳智能以其強大的研發能量，快速累積醫療人工智能醫療器材的取證數，做好進軍國際的準備，預計在年底德國杜賽道夫的MEDICA展、芝加哥的RSNA展與台灣的醫療科技展向全球醫療界展現其傲人的成績。