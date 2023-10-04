單價破200萬元！北市「神秘建案」4天賣9戶、總金額達21億元

根據北市地政雲的實價資料顯示，北市大安區「永陞信義安和案」從6月27日到30日，四天成交9戶，總揭露金額達21.2億元，最高單價每坪218萬元。

根據實價資料，永陞信義安和案位於安和路二段。雖已揭露9戶，但市場上沒有個案任何資料，連永陞建設官網都沒有資料。永陞建設表示，該案先前有一些熟識客戶購買，但公司考量營造成本，決定先建後售，因此沒放任何資料。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年7月平均地權條例上路，限制預售屋換約轉手與私法人購置住宅採許可制，因此在新制上路前的壓哨期間，出現一小波高價交易潮。

他說，搶在7月1日之前，一來可保有未來換約的機會，二來也不受私法人購置住宅許可制的限制。

不過因為現在市場投資氛圍下降，這些買方應該就是原本就想買的自用需求為主，在舊制最後適用日前壓哨完成交易，也可說平均地權條例上路前的確有趕上車的效應。

根據揭露資料顯示，永陞信義安和案從6/27~6/30一共揭露9件交易，27樓揭露兩戶分別成交3.3億元、每坪218萬元，以及3.2億元、每坪215萬元，26樓兩戶也都達2.4億元，每坪分別216萬元與213萬元。

最低價則是3樓每坪136萬元，與4樓每坪141萬元。

曾敬德表示，北市億元級豪宅預售案8月統計時，上半年就已經揭露超過51件，若加上近期揭露的件數，上半年億元預售豪宅揭露量，已經明顯超過去年同期水準，反映平均地權條例上路前，市場趕上車潮跡象顯著。

資料來源／信義房屋

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