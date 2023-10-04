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自然人6.5億買47年商用華廈划算嗎？專家曝2大好處

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

平均地權條例今年7月上路，因「管住不管商」，不少高端資產族將目光轉向商用型不動產當中，甚至不乏以「包棟」、「包多樓層」的方式買樓。據實價登錄，今年7月，中正區衡陽路一處607.77坪整棟8層樓華廈，儘管屋齡已高達47年，但7月仍帶租約成交6.5億元，創下同路段9年以來的總價新高紀錄。

據台灣房屋集團趨勢中心統計，今年同樣也是包整棟樓的商用不動產交易，包括崇越科技在1月時，以53.5億元買下內湖洲子街整棟預售辦公大樓；今年2月，淞暘建設以約5.44億元，買下782.14坪「台北綠蒂大飯店」，準備做危老改建；財團法人陳啟川先生文教基金會在6月，以13.27億元跟和泰產險買下中正區忠孝西路一段的整棟53年商辦，共1636.75坪，是台北站前商圈7年以來，總價最高的交易。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年台灣經濟成長放緩，下半年股市也走空，高資產族資金規劃偏向穩健的不動產，而平均地權條例7月上路，法人購屋採許可制，因此上半年不少企業法人趕末班車掃樓，而下半年進場則改採自然人名義置產，反映出政策對市場的影響。

不過，光在今年就出現兩筆中正區整棟老商辦大樓交易，凸顯入手收益型商業不動產，地段條件的價值更勝屋齡。

張旭嵐指出，雖然今年東區有新百貨開幕，有機會活絡商圈，不過東西軸線翻轉，西區在近年商圈發展穩健，疫後西門町的出租率快速回穩，未來還有雙子星議題帶動，讓商界對於西區後市頗有信心，且持有整棟老商辦現可出租收益，未來危老都更在產權完整的情況下，更可以快速推動改建，更是買家長線布局的最佳規劃。

第一建經研究中心副理張菱育分析，近年政府打房針對短期炒作族群，但老屋重建是限貸的豁免對象，致使市場的不動產朝向「危老都更改建」、「長期持有」的方式發展，而平均地權條例對於商用不動產較無限制，加上屋齡老舊的店面或整棟商辦，收租、改建兩相宜，新的整棟商辦則可做為自家企業總部之用，所以精華地段的整棟商辦、旅宿、店面等的商用型不動產，成為買方出手購置的目標。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

商辦 平均地權條例

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