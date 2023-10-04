前3季土地交易量僅770億 全年臨千億保衛 戴德梁行：挑戰不可能的任務

戴德梁行今（4）日發布第3季土地市場報告，今年第3季土地交易量382億元，年減30％，雖然算是擺脫前兩季的沈寂，但累計前三季土地交易量僅770億元，年減45.3％。戴德梁行指出，今年土地市場面臨千億元保衛戰，第4季是挑戰不可能的任務，有可能寫下近10年新低。

戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達表示，第3季市場活絡度雖略有起色，但仍遠低於近十年單季485億元的平均交易量，可見土地市場仍處在觀望期，建商只挑優質土地投資的方向不變，觀察近10年市場，2016年是土地交易量的最低點，僅892億元，今年第4季將是年度土地交易金額是否跌破10年新低的保衛戰。

第3季單筆達40億元以上的土地交易尚有台北市石牌商圈及台中市北屯區兩宗商業土地，但第4季目前看來尚無此等規模的指標性土地標案，楊長達指出，建商在國內大選前後及國際政經局勢仍充滿變數之際，預期第4季的交易量亦難突破200億元，這也表示2023全年度土地交易要突破千億大關難度極高。

戴德梁行分析，從地價指數來看，2023年土地交易量雖大幅萎縮，但住宅、商業、工業地價仍溫和上漲，也並未看到後勢有下跌跡象。

近年來原物料攀升，建商最擔心的營建成本，儘管營造工程物價指數年初至今維持在132～133，相對2015年的100，其實無重大波動，但國際升息趨勢仍未停歇，因此建商減緩土地儲備量，並以當前營建成本為基礎，評估都市更新及捷運聯開案將是建商面對目前市場氛圍的穩健策略。

因此，對建商而言，後續捷運聯開案跟都更都是積極評估的物件，戴德梁行研究顧問部李易璇協理表示，目前市場矚目的捷運萬大線中正紀念堂站已於8月底公告，預計明年第1季截標，廈安站預計11月底截標，中和站及連城錦和站亦將於近期公告招商，這將會是明年建商風險趨避下，積極回防雙北、跟著捷運佈署的良機。

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