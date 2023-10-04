快訊

亞運拳擊／裁判認定「傷重無法出賽」 甘家葳無緣打金牌戰奪銀

誤入自設陷阱…每日郵報：共軍潛艦黃海遇難 55官兵恐全罹難

亞運軟網／男團連掃9局擊退印尼 搶下金牌戰門票

擴大永續材料應用 奇美實業塑橡膠全產品獲 ISCC PLUS 認證

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

全球高性能材料廠商奇美實業宣布，已於九月完成塑橡膠全產品線的國際永續性與碳驗證（International Sustainability and Carbon Certification, ISCC）PLUS認證。公司表示，將使得奇美塑橡膠永續材料的應用領域變得更為廣泛，並以此滿足各行業客戶對永續材料的需求，亦將積極偕同供應鏈，努力為溫室氣體排放減量做出貢獻。

奇美指出，自2022年10月第一波產品取得ISCC PLUS 認證後，已陸續推出Ecologue™ 系列的生質ABS與生質橡膠產品。由於生質塑橡膠產品的原料是以可再生原料（來源如：廢食用油、植物加工過程廢棄物等）取代新開採的石化原料，依生質原料使用比例的不同，可提供客戶低碳、碳中和、甚至是負碳的產品方案。

奇美Ecologue™永續產品組合，致力透過回收、生質塑膠、製程等創新方案以提升高性能材料的永續性。在全產品線皆取得ISCC PLUS 認證後，奇美更將擴大與各行業客戶對話與溝通，以提升生質塑橡膠材料的應用範圍，協助客戶推出更具永續性的產品。

ISCC PLUS認證採質量平衡會計準則，確保可再生進料在生產流程中被正確計算與使用，提供了從原料到最終產品的整個供應鏈的可追溯性，為產品的永續性提供全球適用之標準。

廢棄物

延伸閱讀

全家便利商店攜泓德能源打造孤島電網　推首間「能源韌性實驗店」

怎看小型核電廠？ 賴清德：科技一定進步 但非四年內

碳中和婚禮興起 網關注的卻是「要隨份子嗎？」

奇美推電子醫療收據有成 再簽永續發展倡議

相關新聞

爸爸把房用「逐年贈與」給小孩是最節稅方法？ 恐因這新法令：稅金百倍返還

林爸爸想將市價2000萬元，土地公告現值和房屋評定價值600萬元房屋，透過每年免稅金額內贈與給小孩，林爸爸覺得這是最省稅的方法。

教授變創業家！打造國防隱形冠軍「台灣2年內將有最強無人機防禦能力」

一家有4位台清交名校教授加入的小新創，竟然在5年內就開發出先進的無人機偵測雷達，獲國防部採購，連美國軍方都有興趣。創辦人王毓駒是什麼來頭？

歐盟碳關稅CBAM來了 台灣百萬企業迫切危機在皮衣老黃、蘇媽之後

10月，歐盟碳關稅（CBAM）啟動，宣告碳有價時代來臨，衝擊以出口導向為主的台灣企業；緊接著，美國針對進口貨品徵收碳關稅的「清潔競爭法案」（CCA），也蓄勢待發。

BLACKPINK、COLDPLAY、林俊傑開演唱會 為何都找「必應創造」？

今年韓國人氣女團BLACKPINK來台開唱，創下上億觀光財，下半年，英國搖滾天團COLDPLAY接力來台，而台灣歌手林俊傑、劉若英等，也開啟世界巡迴演唱會，為何他們都找「必應創造」籌辦演唱會？

擴大永續材料應用 奇美實業塑橡膠全產品獲 ISCC PLUS 認證

全球高性能材料廠商奇美實業宣布，已於九月完成塑橡膠全產品線的國際永續性與碳驗證（International Sustai...

西門町空置率連5降 戴德梁行：店面投報率3％是新標竿

疫後觀光商機復甦，民眾消費暢旺，北市商圈空置店面迅速回補。據戴德梁行統計，北市三大商圈中，以西門町商圈復甦最明顯，空置率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。