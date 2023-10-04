少見！15樓採SRC還加40組制震 原來建商這背景

台北市中山北路五段近來有不少建案，其中由知名營造業者地樺機構推出的「碩樺藝樹」，雖然樓高僅15層，但卻採SRC結構，還加上40組住友制震壁，在市場上相當罕見。

地樺機構董事長趙素堅表示，地樺機構1980年成立至今42年，注重誠信和匠人精神，為讓住戶住得安心，因此打造高規格安心住宅。

「碩樺藝樹」位於中山北路五段第一排，基地約309坪，規畫47~62坪，共46戶，開價每坪125萬到135萬元。

創意家行銷副總柯仲武表示，中山北路五段行經圓山、士林官邸，是最神秘也最美的一段，區域近年推出「家居理玉」、「築觀」等建案，其中築觀實價揭露已站上一坪130萬元，最高一坪136萬，碩樺藝樹開價相對便宜。

他表示，地樺機構以地樺營造為主體，旗下有碩樺建設、立樺建設、永偉機電工程，該公司從營造立基，注重每一個細節，每一道工序，在業界名氣響亮。

地樺營造副董事長林燦榮表示，地樺營造從早期作品世貿大樓開始，做了許多挑戰營建實力的工程，包括台灣少見的高難度隔震建築，42年來打造超過130座建築，也承攬包括璞真、名豐、亞昕、九昱等知名建設豪宅。

他表示，安全只是基本需求，地樺絕對做到標準以上。

由於本身是營造專才，加上誠信理念，碩樺藝樹除了全棟SRC結構，SRC採用東鋼鋼結構，且連續壁厚度70公分，且加強扶壁、地中壁，深度達33米，另外還有全棟40組住友制震壁，訴求在建築結構與穩固性都做到最嚴謹。

為讓住戶生活在藝術氛圍中，碩樺藝樹今（3）日在接待中心舉辦《曖曖內含光》展，其中展出的雕塑藝術家邱梁城作品《他方》，未來將收藏於「碩樺藝樹」一樓接待大廳。 圖／業者提供

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