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台中自行車週盛大登場 桂盟等345家廠商參展全力搶單

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「2023台中自行車週」吸引國內外自行車零組件買家目光。記者宋健生/攝影
「2023台中自行車週」吸引國內外自行車零組件買家目光。記者宋健生/攝影

全球自行車產業年度盛會「2023台中自行車週」，今（3）日起一連四天在台中金典酒店、長榮桂冠酒店、永豐棧酒店、林酒店及林皇宮同步登場，包括桂盟（5306）、台萬、天心等345家廠商參展，吸引國內外自行車零組件買家目光。

其中，由財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心研發的「手搖車2.0」首度亮相，標榜不需用腳踩就可以騎乘，備受矚目。

身為自行車產業重鎮的台中市，每年舉辦「台中自行車週」，過去都有400多家廠商參展，但因疫情停辦3年，今年是疫情後第一年首辦，就恢復到300多家，足見受自行車業重視的程度。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，台灣自行車產業出口占比為全球第二，其中台中市為台灣自行車產業鏈的根基，全台950家業者中高達423家（約占45%）為台中在地業者，在全球市場具有動見觀瞻的指標地位及話語權。

黃于珊說，舉辦台中自行車週，主要希望透過國際參展交流，促進產官學研合作，同時提升品牌知名度與市場競爭力，帶動招商引資，創造豐富就業機會與會展商機。

自行車暨健康科技工業研究發展中心總經理吳永盛提到，此次首度亮相的「手搖車2.0」備受期待，初衷希望幫助無法騎乘自行車的身障人士，也能一起感受馳騁在風中的感覺，為他們創造新一項運動選擇。

吳永盛期盼，透過手搖車2.0的全面優化，擴大手搖車在台灣的能見度與使用，未來不只在台灣銷售，更有機會外銷國際市場，為台灣自行車產業更帶來更多經濟效益。

台灣自行車輸出業同業公會理事長吳盈進也說，台灣自行車產業在全球供應鏈中扮演要角，整體來看，自行車庫存將在明年第2季或第3季去化完畢，屆時景氣可望逐步明朗。

「2023台中自行車週」盛大登場，共有345家廠商參展全力搶單。記者宋健生/攝影
「2023台中自行車週」盛大登場，共有345家廠商參展全力搶單。記者宋健生/攝影

自行車 疫情

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