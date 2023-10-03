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正隆推動回收供應鏈轉型升級 入選天下永續公民獎

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
正隆首創造紙業「產業碳中和聯盟」，串聯20家產業鏈夥伴跨出供應鏈減碳第一步。正隆／提供
正隆首創造紙業「產業碳中和聯盟」，串聯20家產業鏈夥伴跨出供應鏈減碳第一步。正隆／提供

2023年《天下永續公民獎》日前揭曉，工紙龍頭正隆公司（1904）十度入選，是唯一入榜的紙業公司。評審團肯定正隆以智慧永續造紙落實資源全循環，邁向低碳轉型，發揮產業龍頭以大帶小的影響力，長期推動回收供應鏈轉型升級。

正隆表示，深信團結力量大，去年亦首創造紙業「產業碳中和聯盟」，攜手上下游產業鏈夥伴一起減碳，打造永續生態系。

自2019年啟動「智紙4.0」，正隆已耗資上百億元走向智慧創新，以Subtraction資源減用、Material轉廢為能、AI產銷智能、Recycling回收再生、Technologies先進製程5大低碳策略，極大化本土紙業「以再生循環為利基」的碳中和能力。

2022年，更整合紙業產品、能源、水3大資源循環，深化植物纖維、生物材料、生質燃料等農林資源再生應用，開創全台最大再生循環商模3R PLUS，推升回收紙再生率達92.5%、廢棄物資源化95.6%、水資源循環96.3%、替代燃料率10.3%；也細化再生資源應用，提高製造附加價值，創造多元化的低碳商品。

為深化減碳影響力，正隆持續布局海內外循環據點，去(2022)年完成126億元ESG低碳聯貸案簽訂，台灣大園廠6.6萬噸再生白漿線、越南平陽廠二期40萬公噸工紙產線、越南濱吉紙器廠，以及北越北江紙器廠已於今年陸續投產，同時也於佔地約80公頃的平陽造紙廠規劃五期，目標成為越南第一家百萬噸級一貫化國際紙廠，厚植永續競爭力。

正隆早自2005年取得全球第一張ISO 14064-1溫室氣體盤查證書開始，就進行集團的碳中和管理，亦務實提出「能源效率、再生能源、循環燃料、負碳技術」4大科學減碳路徑，同時善用造紙產業和廠區地理特性，增設風、光、沼氣綠電。

響應政府以大帶小政策，今年也啟動造紙業首例工業用紙碳足跡盤查，更攜手20家上下游產業鏈夥伴成立台灣造紙業首例碳中和聯盟，完成21家企業碳盤查、節能診斷，3家組織碳盤查、4家產品碳足跡盤查，養成40位碳管理種子，加速以正隆為首的產業鏈低碳轉型。

正隆公司 減碳

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