第二屆「金融友善倡議論壇」登場　國內外專家分享落實普惠金融

台灣金融研訓院、台北富邦銀行廣邀國內外專家，於昨（3）日進行「第二屆金融友善倡議論壇」，從聯合國「身心障礙者權利公約（CRPD）」與金管會「金融服務業公平待客原則」出發，期盼能接軌國際、串聯金融同業攜手合作，打造溫暖無礙的金融服務環境。

金管會主任秘書蔡福隆(左五)、北富銀總經理郭倍廷(左六)及各大金融業者聯合出席「第二屆金融友善倡議論壇」。 攝影/吳欣穎

聯合新聞網總編輯王茂臻在論壇引言中談到第一屆「金融友善倡議論壇」，在社會上引發許多正面迴響，為了擴大影響力，今年特別邀請同樣致力推動普惠金融的同業夥伴加入倡議，讓更多民眾理解金融友善的重要性。

金管會主任秘書蔡福隆說，台灣即將於兩年後進入超高齡社會，會有470萬以上的銀髮族，身障者也已超過120萬人，必須站在他們的立場換位思考，以提供更好的金融服務、公平對待，才能為台灣金融環境做出更多實質貢獻。

金融平權是社會進步的重要指標，北富銀總經理郭倍廷表示，北富銀長期深耕金融友善和平權議題，持續投入資源，包括AI鷹眼防詐模型技術，視障、聽語障和心智障礙者友善服務等，協助整體銀行業提升公平待客的服務品質。

新加坡金融業爭議調解中心執行長蔡惠涵表示，若消費者出現任何金融糾紛或詐騙，都可透過調解或仲裁方式來解決糾紛；同時希望各金融業者都能設置一站式的調解中心，協助解決客戶與金融機構之間的爭議，強化金融消費者保護。

銀行公會理事長雷仲達指出，銀行公會已訂定「銀行業金融友善服務準則」，包括設置無障礙服務櫃檯、服務鈴、提供引導服務、輪椅專用ATM等，確保身心障礙人士享有基本權利、平等及合理便利之金融服務。

中正大學法律系副教授洪令家分析，因為每個人都會有成為弱勢族群的時刻，金管會已頒布金融服務業「公平待客原則」，期望提升弱勢金融消費者的友善服務，讓每一個人都不用擔心被金融服務拒於門外。

論壇中也共同研議如何透過更有系統的產官學交流合作，共創更完善的身心障礙友善環境、建立行業標準，進一步成為台灣金融業服務設計的表率。

北富銀開發「心障金融易讀手冊」打造溫暖友善金融環境

北富銀在「第二屆金融友善倡議論壇」中也特別分享新開發的「心障者金融常用易讀手冊」，且將免費提供金融同業使用，合力提升心障者、高齡者及新住民服務體驗，為金融友善的共好樹立典範。

北富銀執行副總吳薏菱分享，今年特別為心障者設計了存款、提款、轉帳等金融服務的易讀手冊，幫助心障客戶了解洽辦業務要攜帶的物品和流程，增進服務體驗與安全感。並會將內容分享銀行同業使用，目前已獲台新銀行率先響應，要共同讓心障客戶在不同銀行，皆能享受同樣友善的溝通環境。

各家銀行在論壇中也踴躍分享金融友善策略及實行方案。永豐銀副總王筱嵐表示，永豐銀會以誠信經營、公平友善、永續多元、專業創新四大面向，並成立公平待客委員會，從上而下推動金融友善。

台新銀副總劉樹芬表示，台新主要從整合金控資源及在地經營兩方面出發，與在地機構合作進行關懷、防詐、金融友善等活動，期望成為社區的智慧好夥伴。元大投信董事長劉宗聖分享，他們會以董事會作為普惠金融最高監督單位，透過客戶服務專線、電子信箱、線上服務管道、客戶滿意度等方式與客戶保持良好溝通。

LINE Bank連線銀行副總陳惠貞說，會對全行客服同仁實施基礎手語培訓、製作金融友善服務手冊、提供高齡長者開戶外撥關懷服務等，讓身心障礙者也能輕鬆享有友善金融服務。

「第二屆金融友善倡議論壇」於昨(3)日正式登場，國內外專家提出普惠金融新解方。 攝影/吳欣穎

商品推薦