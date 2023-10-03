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台肥攻氫能、海外投資啟動 李孫榮：越南是評估市場之一

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
台肥董事長李孫榮(第一排左四)今（3）日在「台肥低碳氨之氫能技術產業研討會」中表示，要以氫能源成為催動台肥轉型「乾淨能源提供者」的關鍵事業，但綠氨在產氫的過程中需要綠電，台肥也考慮到擁有綠電資源的越南做投資，預計今年底將赴當地考察。第一排右五為行政院副院長鄭文燦。陳美玲/攝影
台肥董事長李孫榮(第一排左四)今（3）日在「台肥低碳氨之氫能技術產業研討會」中表示，要以氫能源成為催動台肥轉型「乾淨能源提供者」的關鍵事業，但綠氨在產氫的過程中需要綠電，台肥也考慮到擁有綠電資源的越南做投資，預計今年底將赴當地考察。第一排右五為行政院副院長鄭文燦。陳美玲/攝影

台肥（1722）董事長李孫榮今（3）日在「台肥低碳氨之氫能技術產業研討會」中指出，台肥液氨原料裂解後可成為氫能源，接下來氫能源將成為台肥轉型「乾淨能源提供者」的重要新事業。

李孫榮強調，台肥不只是在藍氨努力，更規劃投資30億元蓋兩個新槽做為發展綠氨的後盾，但綠氨在產氫的過程中需要綠電，台肥也考慮到擁有綠電資源的越南做投資，預計今年底將赴當地考察。

李孫榮指出，越南擁有37%的水力發電，用水力發電所產生的能源來產氨、產氫就是綠氨、綠氫，所以台肥在綠氫的發展上，不只考量自產，也評估和其他國家共同合作，提供國內中下游所需的綠氫能源。

李孫榮表示，政府訂下2030年淨零碳排目標，其中混氫發電將達9~12%，國內綠氫若是能自給自足，應以本土為優先，主因氫能源從國外進口，不僅有高運費、儲存安全問題，更有斷貨風險，若怕斷貨進而儲存大量的氫，也有氫能源安全性的疑慮，因此最好的選擇是本土提供氨去裂解做成氫。

台肥董事長李孫榮今（3）日在「台肥低碳氨之氫能技術產業研討會」中表示，要以氫能源成為催動台肥轉型「乾淨能源提供者」的關鍵事業，但綠氨在產氫的過程中需要綠電，台肥也考慮到擁有綠電資源的越南做投資，預計今年底將赴當地考察。陳美玲/攝影
台肥董事長李孫榮今（3）日在「台肥低碳氨之氫能技術產業研討會」中表示，要以氫能源成為催動台肥轉型「乾淨能源提供者」的關鍵事業，但綠氨在產氫的過程中需要綠電，台肥也考慮到擁有綠電資源的越南做投資，預計今年底將赴當地考察。陳美玲/攝影

台肥 氫能源

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