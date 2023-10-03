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新南向市場面臨淨零壓力 這2、3年是台廠絕佳切入點

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

淨零碳排議題發酵，商研院近日舉辦「Wow! Taiwan Project 馬來西亞智慧能源媒合洽談會」，此次共有十家入選業者包括：佳瑪環能科技、臺灣車輛充電、昊博國際、全穎智聯、群邁通訊、日成科技等一同前往吉隆坡，向當地35家企業包括馬來西亞最大企業之一Sunway(雙威)、Gentari…等展示我國業者創新解決方案與設備技術。

商研院指出，由於淨零碳排議題逐漸受到重視，我國有越來越多業者應用新科技於相關設備、系統與解決方案當中，並導入新能源產業使用，而這些智慧能源解決方案，隨著新南向市場面臨淨零（Net Zero）的壓力，對外尋求優秀解決方案。

其中，此次一同參與活動的和典系統科技也與馬來西亞四大電信商之一進行合作洽談，進行智慧建築等能源控管等解決方案，預計創造近千萬新台幣營收。和典科技執行長林書磊提到，馬來西亞智慧能源需求旺，透過商研院的線上線下精準的媒合洽談雙管齊下，更能加速解決當地痛點。

另外，昊博國際也與當地解決方案商一同針對當地工廠、醫院等進行節能解決方案的合作，預計創造千萬新台幣營收，總經理張亞菁也提到，這二、三年會是淨零碳排解決方案的絕佳切入點，將會與更多台灣業者整合資源一起搶攻國際市場。

「Wow! Taiwan Project 馬來西亞智慧能源媒合洽談會」此次舉辦近50場1對1媒合洽談會，另帶我國業者至馬來西亞5G園區MRANTI、Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)、Malaysian Green Technology And Climate Change Corporation (MGTC)等參訪，強化我國業者掌握當地市場需求、加深與當地買家交流互動，預計帶動200萬美元商機。

馬來西亞 新台幣 營收

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