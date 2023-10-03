桃園3行政區新屋、中古屋差很大 最大一坪差13.8萬

根據桃園市不動產交易e指通最新統計顯示，桃園市13個行政區當中，屋齡五年以上中古大樓與屋齡五年以下新大樓平均每戶交易單價顯示，有高達3個行政區的新屋與中古屋單價落差達10萬元以上，價差最大的是蘆竹區，五年以上中古大樓每戶平均交易單價為26.7萬元，五年以下大樓則為40.5萬元，單價落差達13.8萬元，若以30坪住宅來看，總價差異超過400萬。

價差居次的區域為中壢區，平均每戶交易單價差13.3萬元，第三名則是桃園區的11.7萬元，顯示越是傳統房市熱區，新大樓與中古大樓的價差越明顯。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，新、舊大樓價差大的區域都是桃園市發展較早，機能完整，且捷運等重大公共建設仍持續發展中，由於所剩可開發的基地不大，新屋多往中小坪數發展，單價也越來越高，而這些成熟商圈的五年內新屋「內外兼具」自然身價不凡。也因為發展得早，區域內精華地段有著不少屋齡較高的大樓，單價相對親民，只要2字頭，建議有意入住蛋黃區，但預算有限的民眾，買新不如買舊。

差價最大的前三名區域，也是新大樓單價最高的區域，蘆竹區新大樓均價站上4字頭，中壢及桃園區則落在36萬元上下。

台灣房屋南崁光明直營店業務副總池慶垚表示，蘆竹區行政範圍相當大，除了外界熟知的上下南崁外，也有不少工業區住宅及重劃區，就以南崁交流道周邊的生活圈，和十分鐘車程距離的大竹重劃區相較，同樣屋齡的產品單坪價差就可能多達10萬元。

除了距離地段，屋齡的價差也相當大。池慶垚舉例，下南崁新建案「竹城玉川」，基地正對光明國小的成交價落在每坪44萬元左右，周邊屋齡十五年左右產品行情則在3字頭，不過屋齡二十年以上的，就有機會買到2字頭單價。

池慶垚建議，有意入住上下南崁的小家庭、首購新婚族群，推薦購買學校附近的中古屋，因開發早，雖然屋齡稍高，但一來生活機能完善、二來具有明星學區戶籍，最大優勢是有機會買到二字頭單價的高CP值產品。他舉例，下南崁光明學區有大聯邦系列社區可選擇，而上南崁的南崁國小旁則不妨參考長榮系列社區。

新、中古大樓價差最少的龍潭區，台灣房屋龍潭直營店業務副總張華欽分析，龍潭區目前都市計畫內建地相當稀少，目前線上銷售的新建案總共也僅500戶左右，不少新大樓位於都市計劃外，雖然屋況新但是機能不如市區，因此價格差異有限，重視機能的買家仍偏好市區中古屋。

以龍潭市中心來說，最大優勢是只要兩分鐘車程就能直上二高，交通便利之外，相較於再過兩、三個交流道的新北市來說，龍潭房價入手門檻相對低，吸引不少新北市民移居，同時在地中科院、陸軍司令部從業人員也是購屋主客群之一。 資料來源／台灣房屋

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