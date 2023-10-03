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一坪差13萬！一表看桃園各區該買新屋或中古屋

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／台灣房屋提供
圖／台灣房屋提供

根據桃園市不動產交易e指通最新統計顯示，桃園市13個行政區中，屋齡五年以上中古大樓，與屋齡五年以下新大樓平均每戶交易單價顯示，有高達3個行政區的新屋與中古屋單價落差達10萬元以上。

價差最大的是蘆竹區，五年以上中古大樓每戶平均交易單價為26.7萬元，五年以下大樓則為40.5萬元，單價落差達13.8萬元，若以30坪住宅來看，總價差異超過400萬。

價差居次的區域為中壢區，平均每戶交易單價差13.3萬元，第三名則是桃園區的11.7萬元，顯示越是傳統房市熱區，新大樓與中古大樓的價差越明顯。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，新舊大樓價差大的區域都是桃園市發展較早，機能完整，且具捷運等重大公共建設，由於所剩可開發基地不大，新屋多往中小坪數發展，單價也越來越高，這些成熟商圈的五年內新屋「內外兼具」自然身價不凡。

也因為發展得早，區域內精華地段有著不少屋齡較高的大樓，單價相對親民，只要2字頭，建議有意入住蛋黃區，但預算有限的民眾，買新不如買舊。

差價最大的前三名區域，也是新大樓單價最高的區域，蘆竹區新大樓均價站上4字頭，中壢及桃園區則落在36萬元上下。

台灣房屋南崁光明直營店業務副總池慶垚表示，蘆竹區行政範圍相當大，除了外界熟知的上下南崁外，也有不少工業區住宅及重劃區，就以南崁交流道周邊的生活圈，和十分鐘車程距離的大竹重劃區相較，同樣屋齡的產品單坪價差就可能多達10萬元。

除了距離地段，屋齡的價差也相當大。池慶垚舉例，下南崁新建案「竹城玉川」，基地正對光明國小的成交價落在每坪44萬元左右，周邊屋齡十五年左右產品行情則在3字頭，不過屋齡二十年以上的，就有機會買到2字頭單價。

池慶垚建議，有意入住上下南崁的小家庭、首購新婚族群，推薦購買學校附近的中古屋，因開發早，雖然屋齡稍高，但一來生活機能完善、二來具有明星學區戶籍，最大優勢是有機會買到二字頭單價的高CP值產品。

他舉例，下南崁光明學區有大聯邦系列社區可選擇，而上南崁的南崁國小旁則不妨參考長榮系列社區。

新、中古大樓價差最少的龍潭區，台灣房屋龍潭直營店業務副總張華欽分析，龍潭區目前都市計畫內建地相當稀少，目前線上銷售的新建案總共也僅500戶左右，不少新大樓位於都市計劃外，雖然屋況新但是機能不如市區，因此價格差異有限，重視機能的買家仍偏好市區中古屋。

以龍潭市中心來說，最大優勢是只要兩分鐘車程就能直上二高，交通便利之外，相較於再過兩、三個交流道的新北市來說，龍潭房價入手門檻相對低，吸引不少新北市民移居，同時在地中科院、陸軍司令部從業人員也是購屋主客群之一。

桃園市新屋 VS 中古屋單價狀況。資料來源／台灣房屋
桃園市新屋 VS 中古屋單價狀況。資料來源／台灣房屋

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