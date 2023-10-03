MaaS移動服務 裕隆樹里程碑

裕隆集團七十周年三箭齊發，裕隆城上周風光開幕，旗下電動車LUXGEN n7、中華電動商用車、MG、裕日車X-TRAIL輕油電等多品牌新能源車導入話題不斷，加上集團與LINE集團結盟，整合格上租車等企業成立裕隆集團移動服務事業群，推出LINE GO創新移動服務平台，正式為裕隆集團MaaS移動服務樹立新的里程碑。

裕隆表示，上周在裕隆城開幕時，集團執行長嚴陳莉蓮搭乘出場的LUXGEN n7，在LINE GO記者會上也再度現身，作為LINE GO MaaS服務將朝發展電動車隊的宣示。

對於裕隆強化MaaS服務，LINE GO未來是否會與n7合作打造純電車隊。LINE GO執行長陳泰成表示，LINE GO將持續提升車隊中的電動車比例，在推動計程車產業創新的同時，也能帶動計程車產業朝減碳及永續發展的目標邁進，為乘客、駕駛、產業創造更多正向循環。

裕隆移動服務事業群總經理林群盛則喊話，「未來有很多種可能，樂觀且期待很快與n7合作。」

據了解，LUXGEN也全力打造數位會員應用生態系的產新服務模式，將與移動服務事業群緊密合作，以O2O（Online to Offline）模式整合維修、保險、車貸、租賃、中古車、充電服務與車聯網，建構完整的智慧移動服務生態系；在LINE GO推出後，透過裕隆集團的線下價值鏈，結合與LINE的線上優勢，將從乘客服務，拓展到移動服務、車主服務。

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