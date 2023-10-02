台中人口前八月大增2.5萬人 這兩區主力購屋族成長最多

根據最新統計數據，台中市擺脫連續二年的人口負成長，今年前八月人口較去年底大增2.5萬餘人，年增額創歷史新高，全市總人口數也來到283萬9,768人。其中，年齡介於30至39歲間的主力購屋族，以北屯及烏日兩區成長最多。

觀察近十年台中市人口變化，民國102至107年間每年的人口皆成長超過1.6萬人，但在民國108年開始，連續兩年人口數年增額呈現衰減，年減達5,000人，更於民國110年出現首次負成長，流失7,297人。

而在經過兩年的沉澱期後，截至今年8月底的人口數已擺脫頹勢，較去年大幅增加2.5萬餘人，年增額為史上最高。

進一步探究台中市各行政區的人口結構，正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠表示，年齡在40歲(不含)以下的人口嚴重流失，近十年以來低於30歲(不含)者除沙鹿區增加42人以外，其餘皆呈現負成長。

而介於30至39歲間者，也僅有北屯區及烏日區呈現正成長，其中北屯區在所有行政區中一枝獨秀，大舉湧入高達3,986人。

分析主因為北屯區內有四期、十期、十一期、十四期、水湳經貿園區、捷運特區等開發案接棒登場，讓各處住宅新案林立，密集程度高。

而重大建設與投資案諸如捷運綠線、台鐵捷運化、台中巨蛋、好市多、漢神洲際購物中心等也陸續到位，看好未來當地機能將持續優化，使北屯區長期成為購屋民眾首選區域。

觀察年齡介於30至39歲間居住於北屯區的人口情形，於民國102年當時占居前三多的里別，依序為水景里(2,845人)、軍功里(2,284人)及后庄里(1,906人)，集居的情況較不顯著。

經過十年演變後，廍子里人口激增超過七倍，從原本749人來到5,503人，躍升為最受30至39歲間族群青睞的居住里別。

廍子里位於廍子地區區段徵收，剛開發時市場推出罕見的1字頭房價、低總價產品，吸引年輕人搶購，且單一社區規劃的戶數也開始增長，因而人口出現倍數效應。

其次為舊社里，30至39歲間的人數從1,247人增加至3,370人，該區域主要受惠於捷運綠線、雙鐵共構，以及好市多北台中店等效益下的拉動。

水景里2,533人則排名第三，因其屬於十期重劃區範圍，現已為發展成熟區域，因此為唯一沒被重新大洗牌的區域，且該里南側尚有新興自辦市地重劃(單元十三)待開發，未來發展可期。

陳孟筠說，綜合上述結果，可見北屯區的年輕購屋人口，有移往台鐵軌道以東地區的聚集軌跡。 近十年台中市各行政區低於40歲人口數變化。資料來源：正心不動產估價師聯合事務所

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