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國際同濟會台灣總會長交接 林宗勳接任第50屆總會長

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市長盧秀燕祝賀國際同濟會台灣總會第50屆總會長林宗勳就任。台中市政府提供
台中市長盧秀燕祝賀國際同濟會台灣總會第50屆總會長林宗勳就任。台中市政府提供

國際同濟會台灣總會今(2)日舉辦第49、50屆總會長暨全國會長統一就職典禮，台中市長盧秀燕到場祝賀，期許同濟會在第50屆總會長林宗勳帶領下，關懷弱勢倡導公益，為社會大眾服務，讓世界看到台灣。

盧秀燕也感謝第49屆總會長蕭成益的貢獻與付出，承諾市府會做為最堅強的後盾，和大家一起攜手同心、繼續前行。

盧秀燕表示，今日聽到林宗勳總會長的就職典禮演講，對於第50屆寄予遠大的抱負，同時也規劃台灣同濟會在2023年至2024年中重要的發展方向，令人感到十分敬佩。

目前，同濟會台灣總會會員人數已突破1.8萬餘人，成為世界第一大區總會，林宗勳今天也立下目標會員數要達2萬人，展現十足企圖心和使命感，讓她相當感動，恭喜台灣總會有如此優秀的領導人。

盧秀燕也感謝蕭成益的貢獻與付出，雖然身體欠安，昨日還掛急診，但今天仍出席典禮，親自把棒子交接給下任總會長，這就是相當可佩的同濟會精神。

過去一年，蕭成益抱持犧牲小我、完成大我的精神，將台灣國際同濟會發揚光大，公益服務做到最好，感謝他過去一年來優秀的表現和帶領。

盧秀燕指出，國際台灣同濟會已在台灣發展50年，期盼同際會所有會員和市府團隊、全國民眾共同努力，讓台灣每座城市、每位民眾更好、更幸福，她今天也代表市府對兩位總會長送上感謝和祝福。

社會局表示，感謝同濟會落實「關懷兒童、無遠弗屆」的理念，哪裡有需要就服務到哪裡，在49屆總會長蕭成益的帶領下，全體會員團結一致，貫徹「齊心努力、眾志成城」的精神，積極投入社區及兒童服務工作，更募集2,000多萬元兒福基金，捐款全數用來推動各項公益服務。

社會局指出，同濟會台灣總會第50屆的主題為「開創新局．超越巔峰」，盼集結眾人之力，延續傳承優良精神，與市府攜手合作關懷弱勢，公私協力共創溫暖友善的社會；也期待這份熱情在新任總會長林宗勳的帶領下，感染更多人，共同投入社會服務。

社會局說明，同濟會台灣總會已成為世界第一大區總會，更屢次榮獲內政部「社會團體公益貢獻獎」金質獎肯定。

而前總會長許嫦卿也當選今年亞太年會國際理事，前總會長黃武田當選2024至2025年亞太候任主席，2025年亞太年會更將在台灣舉辦。

國際同濟會台灣總會舉辦第49、50屆總會長交接暨全國會長統一就職典禮。台中市政府提供
國際同濟會台灣總會舉辦第49、50屆總會長交接暨全國會長統一就職典禮。台中市政府提供

盧秀燕

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