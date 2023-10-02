台中三大低密度開發重劃區 高資產族群最愛

近期房市放緩，全面回歸自住市場。根據市調統計，台中市包括單元十二、單元二及七期南側等三個具備低密度開發特性的重劃區，最受高資產自住客群關注，市場買盤也較不受景氣影響。

業界分析指出，區域內不僅案量極少，且多以三、四房的規劃為主，少有投資客，無論綠覆率、生活質感或是均質性都相對較高，因此深受高資產族群喜愛。包括「漢宇雲森」、「陸府續森」、「麗晨語山簷」等案，更以超越市場規劃，創下區域最高平均總價，成為房市領頭羊。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔透露，總價帶3,000萬至4,000萬元以上的客群，對於居住環境及街廓品質非常重視，低密度重劃區常是第一個選屋標準。

而單元十二、單元二及七期南側，因為開發較飽和，案量更是低密度重劃區中更為稀有的區段，線上僅有一、兩件預售案，若住宅整體質感及規劃符合需求，又具備品牌力加持，其特殊性及創價性自然讓買方下手毫不手軟。

其中，位於單元十二的「漢宇雲森SKYPARK ONE」基地1,870坪，緊鄰萬坪南興公園與文中小預定地，光是綠地加總就達4萬6,000坪，全案更以22%的超低建蔽率，保留1,500坪的中庭花園，打造27樓高獨棟森林綠態御邸。

此案同時加入三進式門禁管理，包括内外雙哨、人車分道、社區内專屬車道、地下室第二門廳，層層維安加固，也特別規劃了美食外送、宅配獨立動線、專屬收納區域及逐層送信、垃圾收取，顯示出漢宇在生活細節上的高度用心。

「漢宇雲森SKYPARK ONE」在配備部分，則採用了LEICHT、BOSCH、Villeroy & Boch及GROHE等國際級精品配備，相較區域總價大約2,000萬至2,500萬元的定位，該案均總逼近4,000萬元，是北屯少見的全方位豪宅頂規標配，無論均價、單價也刷新單元十二的行情天花板，目前全案銷售已突破六成。

緊鄰七期的單元二，同樣備受討論。深耕該區多年的陸府建設，近期推出第六號垂直森林新案「陸府續森」，打造22層樓高、戶數共76戶的生機建築，再現垂直森林與陸府式生活，目前已揭露4筆交易，成交單價突破8字頭、最高總價也逼近8,000萬元，寫下區域新高價；後續精銳建設於單元二也有新案將推出。

七期南側的「麗晨語山簷」，則跳脫過往常見的錯層陽台及植生牆設計，選用2.0 Double Skin複層植生牆體，打造「空中三合院」，高低錯落的植栽槽及延伸出的簷廊，讓室內保有充足採光及通風對流，為業界少見規劃。

此案近期已有31筆預售實價揭露，最高價落在15樓，以總價4,880萬元成交，後續交易也可望續創新高價。 「漢宇雲森SKYPARK ONE」緊鄰南興公園與文中小預定地，光是綠地加總就達4.6萬坪。記者宋健生/攝影 台中市指標低密度住宅區最高平均總價個案一覽表。資料來源：內政部實價登錄

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