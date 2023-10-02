全家瞄準韓食商機 攜手韓網紅推「加熱型」韓式大飯糰
台灣韓式料理市場規模高達90億元，看好韓食商機，全家（5903）今（2）宣布，與韓國百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」將於4日起再推出五款鮮食，包括「紫薯霜淇淋」、共同研發新型態「加熱型」韓式大飯糰，推出「泡菜起司鍋巴飯」與「烤牛肉鍋巴飯」2款；另有「粉紅爆漿起司包」與「紅豆核桃包」2款韓式包子，以及「韓式炸醬麵」與「韓式泡菜豬肉鍋」，要在10月超商淡季衝出好成績。
全家商品本部副本部長黃正田表示，近年隨韓國影視、飲食文化風靡全球，國人對韓式料理接受度愈來愈高，去年聯手百萬網紅「韓勾ㄟ金針菇」與自創品牌「金家ㄟ」推出系列聯名鮮食，更借重「韓勾ㄟ金針菇」社群號召力與影響力，搶攻網紅經濟，獲得消費市場熱烈迴響，光是韓式大飯糰就創下750萬顆銷售佳績。
今年雙方再度聯手，再推新型態加熱型韓式大飯糰，明星商品Fami!ce霜淇淋更結合韓國大勢食材紫薯推出新風味，推出「金ㄟ紫薯霜淇淋」，嚴選瓜瓜園國產紫薯，打造夢幻粉嫩的淡紫色系，在淡淡地瓜香氣中更嚐得到地瓜蜜滋味。
不僅如此，全家金飯糰－韓式大飯糰也再次與「金家ㄟ」聯手，推出「加熱型」韓式鍋巴大飯糰，共有「泡菜起司鍋巴飯」與「烤牛肉鍋巴飯」2款新口味，刷上韓式芝麻油香氣十足，溫熱鍋巴飯口感讓風味層次再升級。
除此之外，還有「粉紅爆漿起司包」與「紅豆核桃包」2款新品，將經典韓國料理辣炒年糕、核桃紅豆餅更變身蒸包，「粉紅爆漿起司包」餡料以金家ㄟ熱銷韓式炒年糕的辣粉紅醬入料，與撕開內餡會牽絲的起司，入口即可感受韓式辣醬與起司、奶香交融滋味；備受消費者喜愛的「韓式泡菜豬肉鍋」與「韓式炸醬麵」亦同步熱銷中。
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