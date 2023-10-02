快訊

亞運舉重／郭婞淳帶傷奪銅 北韓「神祕小將」破世界紀錄摘金

中颱小犬估晚間11時發海警 登陸機率高「這地區」首當其衝

0056配息1.2元…上回5個交易日就完成填息 投資人最晚這日前買進持有

華航全新形象廣告「#這一刻讓旅行更深刻」共感上線

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
華航2023年形象廣告「#這一刻讓旅行更深刻」全新上線。華航提供
華航2023年形象廣告「#這一刻讓旅行更深刻」全新上線。華航提供

華航空（2610）今 （2）日推出 2023 年全新品牌形象廣告「#這一刻讓旅行更深刻」，中午12時於 China Airlines 中華航空 YouTube 頻道及Facebook、Instagram 粉絲專頁同步首播。全球旅運需求持續強勁，旅行再度成為國人生活的共同嚮往，華航將旅程中酸甜苦辣的回憶轉化為廣告創意，以詼諧手法勾起大眾心中最難忘的「這一刻」，透過共感力十足的橋段引發共鳴，期待旅客與華航一起從心漫遊世界美好。

「#這一刻讓旅行更深刻」以真實呈現大眾的經驗為出發點，旅行的美好是各種情緒的總和，不論是暢遊日本、天天吃喝玩樂買不停歇的鐵腿時刻，或是前進紐西蘭挑戰高空跳傘極限運動，想拍照但臉部表情失控的美麗時刻；還有在海島度假擁抱陽光沙灘，意外的曬痕引發回頭率破表的另類注目，以及同遊紐約旅伴讓人哭笑不得的抓狂心情，又或是像談了場煙火般的異國戀曲，尷尬到不行的冏臉時刻。一幕幕自然又有趣的畫面，讓人想起似曾相似的深刻回憶，不自覺會心一笑，更喚起大家對旅行的渴望，與華航共譜深植人心的精彩時刻。

「開啟你的深刻之旅」 華航不限航點機票大獎等你抽

為集結民眾共感時刻，華航線上募集了許多粉絲的「深刻故事」，回憶分享自己的旅遊趣事，如外帶東京知名水果千層蛋糕，搭電車遇到下班人潮，千層變一層的落淚時刻，迴響十分熱烈。10 月 14 日也將在台北微風松高百貨H&M 前廣場舉辦「開啟你的深刻之旅」實體活動，邀請民眾到場沉浸式體驗神秘的互動裝置，化身廣告中大玩跳傘變臉秀或海島特有曬痕的主角，客製專屬又獨特的旅行時刻；完成指定任務，就有機會抽到華航長程線、區域線不限航點機票及模型機等豐富大禮，更多活動詳情可密切關注華航 Facebook 粉絲專頁。

華航近年來推出的形象廣告深獲大眾喜愛，2017 年「#帶爸媽去旅行」、2018 年「#說好的旅行呢」至 2019 年「#旅行帶給你的紀念品」，以感性又饒富趣味的方式傳遞旅行的意義，成為各界熱烈討論的焦點話題，連年榮獲國內外廣告創意獎項肯定。邊境解封將滿周年，華航延續「旅行」的品牌核心，繼 2022 年「#用旅行寫新的故事」，再推全新「#這一刻讓旅行更深刻」形象廣告，鼓勵旅客重新出發，實踐心之所向。

中華航空YouTube頻道：https://youtu.be/6OcpFa6Pwm0

中華航空Facebook粉絲專頁：https://fb.watch/np_PRavGuR/

華航 廣告 Facebook

延伸閱讀

影／「#這一刻讓旅行更深刻」 華航全新形象廣告今首播

工會法施行細則違憲 華航修護廠企業工會勝訴可登記

空服員出身的華航總座》航空市場量變質變 高星潢搶飛機拚升級

又一家跟進！國際各大航空實施「登機量體重」 華航長榮這麼說

相關新聞

買房後周圍空地蓋起新大樓視野全遮住！ 資深房仲：難避免幾乎是遲早的事情

買現在這間房子時，你早就該有心理準備「對面空地蓋起來是遲早的事」。

房價降1成、已購客可換樓層！ 台南預售只漲不跌神話破滅

台南近年房市買氣旺，預售房價一路上漲，但近來出現反轉。在地房市專家、住宅週報社長陸敬民表示，目前已有四個建案出現「彈性降...

新北9月房市交易移轉「棟數增加11%」 新莊、中和等3區最多

近年房市話題不斷，政府也持續推出相關政策，引發討論。新北地政局今公布上個月房市交易移轉資訊，從棟數來看，較8月增加530...

六都9月買賣移轉棟數 台北市竟「爆大量」專家點2原因

六都地政局今（2）日公布9月買賣移轉棟數，合計共21,083棟，月增4.4%、年增14.8%，年增率連續3個月收紅，其中...

台中年輕人買房選哪裡？ 「這一里」30至39歲十年暴增7倍

台中近年房市雖熱絡，但根據正心不動產估價師聯合事務所統計，近十年台中40歲以下的人口嚴重流失，其中30歲以下，除沙鹿區增...

裕隆集團與 LINE 攜手宣告全新品牌 LINE GO 上線

裕隆（2201）集團與LINE攜手宣告全新品牌LINE GO正式上線，整合叫車、租車、機場接送3大服務，一鍵啟動「LIN...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。