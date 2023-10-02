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六都9月買賣移轉棟數 台北市竟「爆大量」專家點2原因

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

六都地政局今（2）日公布9月買賣移轉棟數，合計共21,083棟，月增4.4%、年增14.8%，年增率連續3個月收紅，其中台北、桃園分別寫下近16個月、18個月新高。

六都9月買賣移轉棟數，分別是台北2,562棟，月增20%、年增30.8%；新北5,304棟，月增11.1%、年增28.7%；桃園4,023棟，月增10.8%、年增9.8%；台中4,464棟，月增9%、年增8.9%；台南1,958棟，月減22%、年增11.4%；高雄2,772棟，月減9.3%、年增0.4%。

觀察9月的各都表現，北台灣表現相當亮眼，尤其是台北市，買賣移轉棟數為近16個月最大量，桃園則是創下近18個月新高。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，9月台北市12個行政區當中，有8個行政區的買賣移轉棟數月增逾2成，一來是新青安提高貸款額度，且增加長年期方案，讓台北市的低總價交易增加，拉抬整體買氣；二來是3、4年前推出的危老新案，近期陸續完工，促使各地量能較以往增長。

桃園除了持續接收北客買盤轉進外，平鎮、蘆竹、龜山及大溪，都有不少戶新案交屋，交易量也在剛需與交屋潮疊加下，締造近一年半新高。

另外，台中市南屯及東區，則受惠大案交屋，繳出年月增幅皆突破100%的亮眼成績。台灣房屋南屯大墩特許加盟店店東梅國瑜表示，南屯區的房價較西屯親民，後續又有十三期重劃區的發展可期，因此買氣頗扎實；加上南屯Q3有八期的「登陽豐之丘」，以及楓樹社區的「華相楓PARK」等指標案完工，合計有近400戶陸續交屋，讓南屯衝出近3年的單月大量。三井 LALAPORT 商場加持的台中東區，則有總戶數超過200戶的「新業築願景」完工，使近期量能保持在高水位。

六都2023年9月買賣移轉量。資料來源／台灣房屋
六都2023年9月買賣移轉量。資料來源／台灣房屋
六都近年9月同期買賣移轉棟數。資料來源／台灣房屋
六都近年9月同期買賣移轉棟數。資料來源／台灣房屋
六都近年第3季同期買賣移轉棟數。資料來源／台灣房屋
六都近年第3季同期買賣移轉棟數。資料來源／台灣房屋

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