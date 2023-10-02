原物料價格居高不下 華新10月盤價維持平盤

華新麗華（1605）今（2）日開出10月不銹鋼盤價，華新指出，廢不銹鋼及相關合金鉻、鉬價格居高不下，加上台幣匯率持續貶值驅使鋼廠成本上漲，且市場氛圍仍舊偏弱，為維繫整體產業接單競爭力，10月盤元各鋼種牌價維持平盤。

展望不銹鋼事業市況，華新表示，第3季中國大陸不銹鋼市場未見復甦跡象，加上歐洲夏天長假及下游庫存有待去化，因此預測不銹鋼第3季獲利表現將不如第2季。

不過，大陸煙台軋鋼廠的熱軋棒產線將在第3季進入爬坡期，預期第4季進入穩定的狀態；盤元則在第4季試產並進入爬坡期，預期明年上半年穩定，因此預期整體不銹鋼事業在第4季表現較佳。

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