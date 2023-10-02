快訊

中職／李多慧開箱80坪新房 當台灣觀光大使介紹麵食好嗨

中颱小犬增強逼近那些地方有機會放颱風假 彭啟明這麼說

國慶連假+台中焰火 通勤族憂：高鐵收假亂象會重演

裕隆集團與 LINE 攜手宣告全新品牌 LINE GO 上線

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
裕隆集團與LINE攜手宣告全新品牌LINE GO全新上線。黃淑惠攝
裕隆集團與LINE攜手宣告全新品牌LINE GO全新上線。黃淑惠攝

裕隆（2201）集團與LINE攜手宣告全新品牌LINE GO正式上線，整合叫車、租車、機場接送3大服務，一鍵啟動「LINE GO Maas生態圈」，以科技重新定義移動服務，結合雙方線上、線下優勢，聯手打造LINE GO一站式多元移動服務平台，推出三大服務，包括叫車、自由租、機場接送，首創AI語音叫車，滿足多元移動需求。

隨著智慧科技與共享經清高速發展，交通行動服務(Mobility as a Serice·MaaS)成長備受矚目，整合性多元移動服務成為更可靠便利的交通方式，看準智慧移動趨勢。LINE 與裕隆集團正式攜手打造「出行生態系整合策略」今日聯手推出LINE GO一站式整合交通移動服務，將裕隆集團價值鏈資源，串連LINE生態圈上的優勢，結合雙方線上、線下的優勢，延神「以科技改變移動服務」的競爭優勢，為用戶帶來更優質多元的移動體驗。

裕隆集團金融水平事業體總經理許國興表示，LINE GO將提供友善的開放平台，一站式的移動服務方案，全方位的出行服務體驗，更具體展現裕隆集以Maas移動服務為願景，致力結人、車、生活的服務理念正逐步落實， 為消費者提供信賴、便捷、永續的出行解決方案。

LINE台灣 董事長暨執行長陳立人表示，很榮幸與裕隆攜手以打造一站式開放平台為共同目標，在 LINE上提供LINE GO的創新服務，以用戶需求核心，實現多元豐富的智慧生活移動體驗，落實 『Life on LINE』的企業願景。」

今年LINE TAXI邁向4週年，到用戶數360萬，合作駕駛數1.3萬位，累計完成趟次3000萬趟，LINE TAXI叫車平台於2019正式推出，以科技改變叫車產業的願景，持續打造特色服務，並引領計程車產業朝減碳及永續的目標邁進，推出以環保減碳電動車為主的尊榮新服務「星選科技車」，打造計程車界的商務艙乘車體驗。

裕隆集團金融水平事業體總經理許國興表示，LINE GO將提供友善的開放平台。黃淑惠攝
裕隆集團金融水平事業體總經理許國興表示，LINE GO將提供友善的開放平台。黃淑惠攝
裕隆集團與LINE攜手宣告全新品牌LINE GO正式上線，整合叫車、租車、機場接送3大服務，一键啟動「LINE GO Maas生態圈」。黃淑惠攝
裕隆集團與LINE攜手宣告全新品牌LINE GO正式上線，整合叫車、租車、機場接送3大服務，一键啟動「LINE GO Maas生態圈」。黃淑惠攝

延伸閱讀

與高虹安「同盟」 貪汙案 台大公衛文出庭不認罪：有加班

領高虹安7個月薪水變貪汙犯 「公衛文」今認不認罪？

雨中濕吻60秒、半裸曖昧抹油 戲迷直誇「這集封神了」

純網銀續虧損 金管會：再五年可打平

相關新聞

買房後周圍空地蓋起新大樓視野全遮住！ 資深房仲：難避免幾乎是遲早的事情

買現在這間房子時，你早就該有心理準備「對面空地蓋起來是遲早的事」。

房價降1成、已購客可換樓層！ 台南預售只漲不跌神話破滅

台南近年房市買氣旺，預售房價一路上漲，但近來出現反轉。在地房市專家、住宅週報社長陸敬民表示，目前已有四個建案出現「彈性降...

裕隆集團與 LINE 攜手宣告全新品牌 LINE GO 上線

裕隆（2201）集團與LINE攜手宣告全新品牌LINE GO正式上線，整合叫車、租車、機場接送3大服務，一鍵啟動「LIN...

東森直播電商營運八個月衝出10億營收 明年挑戰80億元

東森國際（2614）轉投資東森購物今年有兩大重點，包括發展線下與直播電商。線上方面，接手誠品的台北車站K區已於1日試營運...

華航全新形象廣告 「#這一刻讓旅行更深刻」上線

華航（2610）今 (2) 日推出 2023 年全新品牌形象廣告「#這一刻讓旅行更深刻」，中午 12 時於 China ...

裕隆城開幕人潮比預估多一倍 交通局：交維計畫應再精進

新店裕隆城於中秋連假前正式開幕，中秋連假每日破萬人潮比預估多出一倍，交通局與商場成立應變中心，於連假期間全日督導業者執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。