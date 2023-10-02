裕隆集團與 LINE 攜手宣告全新品牌 LINE GO 上線

裕隆（2201）集團與LINE攜手宣告全新品牌LINE GO正式上線，整合叫車、租車、機場接送3大服務，一鍵啟動「LINE GO Maas生態圈」，以科技重新定義移動服務，結合雙方線上、線下優勢，聯手打造LINE GO一站式多元移動服務平台，推出三大服務，包括叫車、自由租、機場接送，首創AI語音叫車，滿足多元移動需求。

隨著智慧科技與共享經清高速發展，交通行動服務(Mobility as a Serice·MaaS)成長備受矚目，整合性多元移動服務成為更可靠便利的交通方式，看準智慧移動趨勢。LINE 與裕隆集團正式攜手打造「出行生態系整合策略」今日聯手推出LINE GO一站式整合交通移動服務，將裕隆集團價值鏈資源，串連LINE生態圈上的優勢，結合雙方線上、線下的優勢，延神「以科技改變移動服務」的競爭優勢，為用戶帶來更優質多元的移動體驗。

裕隆集團金融水平事業體總經理許國興表示，LINE GO將提供友善的開放平台，一站式的移動服務方案，全方位的出行服務體驗，更具體展現裕隆集以Maas移動服務為願景，致力結人、車、生活的服務理念正逐步落實， 為消費者提供信賴、便捷、永續的出行解決方案。

LINE台灣 董事長暨執行長陳立人表示，很榮幸與裕隆攜手以打造一站式開放平台為共同目標，在 LINE上提供LINE GO的創新服務，以用戶需求核心，實現多元豐富的智慧生活移動體驗，落實 『Life on LINE』的企業願景。」

今年LINE TAXI邁向4週年，到用戶數360萬，合作駕駛數1.3萬位，累計完成趟次3000萬趟，LINE TAXI叫車平台於2019正式推出，以科技改變叫車產業的願景，持續打造特色服務，並引領計程車產業朝減碳及永續的目標邁進，推出以環保減碳電動車為主的尊榮新服務「星選科技車」，打造計程車界的商務艙乘車體驗。 裕隆集團金融水平事業體總經理許國興表示，LINE GO將提供友善的開放平台。黃淑惠攝 裕隆集團與LINE攜手宣告全新品牌LINE GO正式上線，整合叫車、租車、機場接送3大服務，一键啟動「LINE GO Maas生態圈」。黃淑惠攝

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