買房後周圍空地蓋起新大樓視野全遮住！ 資深房仲：難避免幾乎是遲早的事情

客戶相當焦慮地說：「品揚，我們社區對面空地最近圍鐵皮，好像準備要蓋大樓耶。怎麼辦，它若蓋起來，我家視野就全被遮住了」。

嗯，基本上，當初你在買現在這間房子時，你早就該有心理準備「對面空地蓋起來是遲早的事」。

我在帶客人看這類型物件時，每當客人問說：「對面會蓋嗎？」，我一定果斷地說：「會蓋。時間早晚的問題」。避免客人對房子有錯誤的預期。

當然，會蓋，但也不是一句打死客戶、讓客戶打退堂鼓。而是會分析那塊基地的面積，倘若真要蓋，套一下建蔽率容積率，大概最高可以蓋幾層樓，讓客戶有個概念。

房子買了快10年，對面土地現在才蓋起來，那麼這10年擁有的開闊視野，你應當視為是賺到的。倘若你要make sure百分百的棟距，當初就該去買「學校、河岸、公園第一排」的房子，而不是買這類的房子去跟它對賭。這就是基地環境的客觀既定事實。

至於為什麼有些空地閒置了很久，地主數十年不租也不賣，然後突然某一天就動土要蓋房子了？

每個地主處置土地的想法不見得相同。

但就經驗，大多數都是長輩生前把土地當傳家寶，任憑土地開發商怎麼拜訪、如何開高價，長輩心志都不動搖，直言這是傳家寶、誰都不准動。然而，當長輩闔上眼百年後，底下的子孫要分家產，就把土地賣掉分錢了。土地才因此有機會釋出、流落到買家或建商手上。

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