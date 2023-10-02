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秋季獵戶座流星雨、金星西大距、月偏食 十月天象精彩可期

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
獵戶座流星雨以流星速度極快著稱，平均速度可達每秒66公里，僅次於獅子座流星雨，偶爾還會出現明亮、爆裂的火流星，精彩可期。張仕興/攝影
獵戶座流星雨以流星速度極快著稱，平均速度可達每秒66公里，僅次於獅子座流星雨，偶爾還會出現明亮、爆裂的火流星，精彩可期。張仕興/攝影

10月有多場肉眼可見的精彩天象接連登場，包括秋季最負盛名的獵戶座流星雨、今年唯一的金星西大距，還有未來兩年內最後一次可見的月食等，千萬別錯過。

臺北天文館表示，獵戶座流星雨將在10月22日（日）前後達到極大期，預估每小時天頂流星數（ZHR）約為20。當夜月相為上弦， 流星雨觀賞條件在23時西沈後極佳，至天亮前都可以觀賞。獵戶座流星雨以流星速度極快著稱，平均速度可達每秒66公里，僅次於獅子座流星雨，偶爾還會出現明亮、爆裂的火流星，精彩可期。

金星則於10月24日（二）到達西大距位置，此時它與太陽的離角最大，達46.4度。在這段期間，亮度-4.5等的金星於凌晨2時30分左右即自東方升起，直到天亮前都是全天空最亮的星，不僅非常容易辨識，可觀賞的時間也最長，透過望遠鏡觀察還可看出其呈現半圓形的弦月狀，非常特別。

10月29日（日）拂曉發生的月偏食也是今年臺灣唯一能看到的月食，月球自3時35分初虧至4時52分復圓，通過地球本影區約1小時17分鐘，全程可見，4時14分食甚時的最大食分為0.122。不過滿月的亮度從2時1分進入半影區起即開始減弱，雖然食甚時月亮看似僅缺一角，但仔細觀察可發現亮度僅剩下滿月時的一半左右，若使用攝影方法將呈現明顯差異。相關天象訊息請參閱臺北天文館網站「天文知識-天象預報」。

天文館 太陽

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