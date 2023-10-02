新青安催買盤！ 第3季房市移轉量首度年季雙增
台北、桃園、台中、台南及高雄等五都公布今年9月買賣移轉棟數，五都合計15,779棟，月增2.3%，年增10.8%，年增率連續3個月收紅。
9月台北移轉2,562棟，月增20%，年增30%；桃園4,023棟，月增10%，年增9%；台中4,464棟，月增9%，年增8%；台南1,958棟，月減22%，年增11%；高雄2,772棟，月減9%，年增0.4%。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，中央近年雖連續祭出打炒房政策，但仍保障自住，因此今年下半年，陸續釋出換屋有條件解禁限貸，以及新青年安心成家優貸，催出了下半年的剛性買盤。
尤其是新青安拉高額度，又享有地板價低利，帶動低總價中古屋買氣，因此政策上路後，交易量逐月回暖，包括台北、桃園，都在9月寫下今年單月新高。也讓都會區的買賣移轉年增率，連續3個月開出紅盤，並使Q3量能季增超過7%、年增逾8%，寫下今年首度季年雙增的好表現。
陳定中指出，展望後市，政策方面仍有囤房稅2.0的修法變數，且Q4將邁入2024大選的熱戰期，加上全球經濟發展仍趨於保守，因此民眾的購屋意願難免有所波動；但囤房稅2.0針對單一自住者降稅，對首購買盤反而有利，加上年底是傳統的購屋旺季，因此剛性買家仍會在市場上伺機出手，成為後續房市堅實的穩定力量。
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