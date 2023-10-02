新東陽感謝有您 週年慶周周抽 MIT 精選家電

新東陽一年一度的週年慶即將到來，已在台灣深耕超過50個年頭，懷著感恩的心，感謝所有消費者的喜愛與支持，為感謝大家推出「感謝有您 週年慶」，其中包含多款感恩回饋價商品及會員週週抽MIT家電活動。另外還有規劃雲嘉南小農專區，除了讓大家可以品嚐到在地小農用心生產的產品外，消費滿額還可以抽特產大禮包，多項超值好禮都在新東陽等著您。

今年新東陽「感謝有您 週年慶」活動推出經典肉品的特別優惠，包括廣受好評新東陽大包肉乾系列，還有吃起來厚嫩軟Ｑ的現烤肉乾系列全面八八折。除了肉品也有許多休閒零食推出感恩優惠，會員消費滿499元即可參加抽MIT家電活動，讓您來新東陽感恩回饋好禮拿不完。

另外，新東陽長期支持台灣在地小農，並積極推廣農、漁業在地的產品，這次週年慶活動為大家蒐集雲嘉南地區的小農特產，包括嘉義名店林聰明砂鍋魚頭與老楊方塊酥聯名商品及多種在地特色產品，來新東陽都可以一站購足，只要有買任一指定小農特產且單筆消費滿899元，還可抽小農特產大禮包，希望透過這樣的活動讓更多人品嚐到台灣小農用心種植、生產的美味。

「感謝有您 週年慶」檔期從10月4日開始至10月31日，有興趣的朋友可以致電門市詢問或上新東陽官網查看服務詳情。新東陽官網-門市據點可參考：https://www.hty.com.tw/store.php，新東陽官網-線上型錄可參考：https://www.hty.com.tw/catalog.php 新東陽長期與台灣在地小農保持良好關係，來新東陽一趟可以買到台灣各地的特產。新東陽提供

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