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吃早餐用悠遊付 PAY 享回饋高達6%

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
悠遊付推出「早餐生活節」，11月30日前於超過百家以上知名烘焙糕餅如哈肯鋪、聖娜、一之軒、順成蛋糕、米哥烘培坊等店家，使用悠遊付消費最高可享6%回饋，讓你開心吃早餐享優惠。悠遊卡公司提供
悠遊付推出「早餐生活節」，11月30日前於超過百家以上知名烘焙糕餅如哈肯鋪、聖娜、一之軒、順成蛋糕、米哥烘培坊等店家，使用悠遊付消費最高可享6%回饋，讓你開心吃早餐享優惠。悠遊卡公司提供

讓早餐替自己展開美好的一天吧。悠遊付推出「早餐生活節」，即日起至11月30日於超過百家以上知名烘焙糕餅如哈肯鋪、聖娜、一之軒、順成蛋糕、米哥烘培坊等店家，使用悠遊付消費最高可享6%回饋，讓你開心吃早餐享優惠。

悠遊付以服務會員多元服務為目標，長期以來在食衣住行育樂等各大通路領域都有2-20%不同的優惠回饋。這次特別推出「悠遊付早餐生活節」，與全台烘焙、麵包、咖啡及糕餅知名店家合作，9月25日至11月30日期間於活動指定店家以悠遊付消費，店內不限品項，筆筆享4%回饋，每戶回饋上限200元，回饋總金額最高30萬元，送完為止，若另外再加上「天天悠遊付筆筆回饋2%活動」，相當於使用悠遊付消費，最高可拿6%回饋。

「悠遊付早餐生活節」在全台有哪些合作店家呢？包含知名烘焙坊一之軒、聖娜、哈肯鋪、順成蛋糕、米哥烘焙坊、巴特里、黑沃咖啡、世運食品等；以及甜點、糕餅著稱的Mister Donut、維格餅家、郭元益食品，甚至基隆在地名店連珍糕餅店也加入回饋行列，詳細合作店家請見活動網頁

(https://www.easycard.com.tw/offer?cls=1506473503,1506473490,&id=1693293456)

一早出門帶著手機刷一下悠遊付，享用美好早餐的同時，還可讓精打細算的你得到滿意的回饋，一起加入悠遊付的早餐烘焙饗宴吧。

悠遊付 消費

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