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學者分析 出國買東西性價比較高

聯合報／ 記者柳名耕／台北報導

百貨業者周年慶即將開跑，但業者普遍認為銷售成績可能不如去年。學者指出，去年疫情期間因管控政策導致內需消費力受到限制，直到解封後被壓抑的消費力道爆發，因此基期較高，相較之下今年第四季的表現肯定會減弱，加上日圓貶值以及國境解封，出國買東西的性價比可能比國內購物還要高。

台經院景氣預測中心主任孫明德說，去年第四季剛解封時，因為民間的消費被壓抑許久，消費力成長非常強，一直延續到今年第二季，民間消費有百分之十二的高成長率，這在過去幾年都看不到。

而近期日圓貶值及國境解封，民眾早已規畫出國，就連機票也一票難求，若加上匯差及免稅等費用，民眾可能出國買一樣的東西都比國內還要便宜，因此百貨銷售成績要與去年同期相比有相當難度。

中央大學經濟系教授吳大任表示，去年第二、三季因為疫情有管控政策，當時的基期較低，到了第四季逐漸解封，民眾消費開始復甦，因此基期就會比較高，而內需並非只有消費，還有企業的投資。

他說，台灣多數出口的電子消費性產品屬於耐久財，在美國的基礎利率持續上升，很多美國家庭會避免添購耐久財；因此台灣出口表現就持續受影響，營收表現不好從薪資到分紅都會下降，因此國人在消費支出部分也會降低。

疫情 美國

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