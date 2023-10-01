經濟選書／雙維管理 成功激勵團隊

我看過不少主管，想要激勵自己的團隊，但從他們身上卻始終聞不到任何鼓舞人心的氣息。在這種情況下，怎麼可能提升整個團隊的士氣呢？身為主管，首先要思考以下幾個問題：你是屬於哪一種激勵類型的人（Who）？激勵的目的（Why）和內容（What）是什麼？在什麼時候（When）、對什麼人以及如何（How）激勵他們？

「要激勵團隊，先激勵自己。」無法激勵自己，或不懂激勵本質的人，很難激勵別人。

「員工」是管理者最重視的資產，「激勵」是管理者最重要的技能。管理者須善用「員工激勵」，激發員工的行為動機，運用各種有效的方法提高工作動機、提升工作動能，改變員工的行為方式，並積極採取行動，以實現工作目標。

激勵要依任務「因人而異」。

團隊中的每一位成員，都擁有獨特的個性與工作目標，即便受到相同待遇，反應也會有所不同，同一個人在不同的時間，也可能對激勵有不同的接受程度。

為了獲得最佳的激勵結果，必須依據每個人的特點，調整與他們的互動模式。了解人類心理並對其情緒做出適當回應，是至關重要的。在制定和實施激勵策略時，必須清楚每位員工的真正需求，且幫助他們滿足這些需求，以推動組織成員努力實現個人目標。

俗話說：「請將不如激將。」利用不服輸的心態，可以激發對方的情緒，同時達到激勵的效果。舉例來說，在三國時代，曹操占盡優勢，而劉備處於劣勢，希望聯合江東的孫權，力抗曹軍。當時的孫權年輕氣盛，好勝心強，自尊心又高。

諸葛亮對孫權說：「依當前局勢，曹操氣勢如虹，無人可擋。劉備已多次失敗，您的軍力如果不夠強大，乾脆直接投降。在我看來，您是想投靠曹軍，只是還在猶豫不決罷了。」

孫權聽後非常激動地反問說：「我帶領十萬大軍，肩負著父兄的大業，怎會輕言投降呢？」諸葛亮一見孫權態度轉變，立即巧妙地分析戰略形勢，讓孫權先安下心，再允諾合力抗曹，終讓漢軍免於滅亡之虞。

成功的激勵能成為團隊發展的動力，採取有效的激勵措施，鼓勵團隊成員更加賣力，針對不同的對象、能力、性格和情境等要素，因材施教，運用正反兩面的激勵方式，啟發內心向上的驅動力，幫助他們追求卓越的績效，滿足自我實現，且同步達成組織目標。

《雙維管理》以「雙維度」詮釋自我與團隊管理箇中奧妙，自我管理以自我學習為基礎，團隊管理以自我管理為中心，自我學習是團隊成長的原始動力，自我管理是團隊管理的核心能力，任何組織決策以團隊同理心為出發點，以別人觀點看事情，從團隊角度尋找最佳管理模式，讓團隊運作更為順暢，達成組織所賦予的任務。（摘自《雙維管理》，城邦印書館出版）

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