北捷「捷淨生活．ESG彩繪列車」上路 邀您一起落實環保

台北捷運「捷淨生活．ESG彩繪列車」，即日起於文湖線及淡水信義線服務旅客，透過彩繪列車的穿梭奔馳，宣導大家多多使用大眾運輸，並於生活中落實環保，成為環境永續的一份子。慶祝彩繪列車上線，台北捷運臉書粉絲專頁舉辦抽獎活動，留言告訴大家最近做了哪些環保愛地球的事情，就有機會帶走限量版精美好禮。

本次於文湖線及淡水信義線各挑選一部電聯車，作為「捷淨生活，ESG彩繪列車」，兩側車頭分別採用青山綠及海洋藍之設計，象徵環境與自然生生不息，同時以「Go Greener, SHINE Brighter! 捷淨生活 美好展開」，作為本次彩繪列車的主題。

「SHINE」是台北捷運ESG的推動主軸，其中「S:Safety」象徵捷運系統的安全可靠、「H:Harmony」投入社會關懷促進和諧共融、「I:Intelligence」導入科技創新與智慧營運、「N:Neutrality」推動節能減碳以達環境友善、「E:Efficiency」捷運高效運作讓乘客滿意。

台北捷運近年來致力企業永續發展，並以ESG為經營目標，不論是在公司內部推動「捷淨生活運動」、舉辦「ESG發展趨勢與企業行動」講座等，期許在力求精進與突破的同時，落實節能減碳、員工與社會關懷、公司治理，以善盡企業社會責任，實踐優質、便利、永續的城市生活理念，今年更推出獨一無二的ESG彩繪列車。

彩繪列車設計上，以台北捷運永續發展的願景：「Go Greener, SHINE Brighter! 捷淨生活 美好展開」作為車門的設計主題，貫穿各節車廂，各節車廂有各自的專屬主題及色調，包含「基北北桃1200都會通定期票」、「節約能源」、「綠能轉型」、「捷運公益」、「淨零排放」、「捷淨未來」等主題。

「基北北桃1200都會通定期票」，邀請旅客響應搭乘公共運輸，每月只要1,200元，能省下你的荷包，更能為淨零願景進一份心力。

節約能源，呼籲旅客一起改變生活習慣，透過動手節電或使用高能效、低能耗的產品，與台北捷運一起攜手節能。

綠能轉型，將「捷」淨都市、能源轉型作為主標語，臺北捷運持續推動太陽能發電系統，透過能源轉型，串聯美好生活。

捷運公益，台北捷運對各類公益活動大力支持，不論是送愛到偏鄉、員工淨灘活動、與台東縣政府簽訂MOU支持小農等，未來北捷會持續善盡企業的社會責任，傳遞更多美好。

淨零排放，宣導降低碳足跡，由日常通勤改搭綠色運具做起，讓環境邁向淨零，成為永續城市。捷淨未來，透過捷運路網延伸，串聯美好生活，透過各種環保行為的實踐，一同保護美麗的地球。

文湖線以綠、棕、藍、桃紅色為各節車廂主色，淡水信義線則以粉紅、棕、綠、紅、黃、藍色為基調，採用鮮明色調設計，吸引旅客目光焦點，更象徵台北捷運帶領旅客穿梭台北都會區，成為城市最亮麗的風景線。

歡慶彩繪列車上線，台北捷運臉書粉絲專頁推出抽獎活動，9月30日至10月5日止，在臉書貼文留言區跟大家分享：「最近做了哪些愛地球及環保的事情？」並標註兩名好友，即可參加抽獎，有機會將價值450元的北捷環保運動巾帶回家，名額有限，歡迎邀請親朋好友共襄盛舉，愛地球從你我開始。

台北捷運「捷淨生活．ESG彩繪列車」，即日起於文湖線及淡水信義線服務旅客，透過彩繪列車的穿梭奔馳，宣導大家多多使用大眾運輸，並於生活中落實環保。台北捷運公司提供 淡水信義線則以粉紅、棕、綠、紅、黃、藍色為基調。台北捷運公司提供

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