加速民眾都更意願 新北8米內巷道容積增至240%
為加速大街廓內住宅區都更，新北城鄉局檢討板橋、三重、新莊、中永和等9處都計區土管檢討作業，並於10月3日起公開展覽，希望透過容積折減土地管制要點檢討，將原本未臨接8米以上道路住宅區容積率200%放寬為240%，藉以加速都更推動。
城鄉局長黃國峰表示，為加速大街廓住宅區都市更新推動，經多次專家學者、公學會諮詢研商會議，針對改制前台北縣府於實施容積管制面臨未達8公尺道路住宅區容積率260%至300%折減為200%規定討論，目前建物多屬容積率管制前興建，現況容積多已超過規定，面臨改建必要，但因法令規定使都更牛步。因此檢討放寬現行規定落實都更推動。
城鄉局說，盤點本次9處都計區內適用住宅區面積約170公頃，約佔9處住宅區面積5%，將有效帶動大街廓內老舊建築更新改建，經都委會報告討論後有條件修正，未來臨6公尺以上未達8公尺道路或現有巷道，且採都更開發住宅基地，其基準容積率得從200%調高為240%，並透過都市更新審議機制將基地周邊防救災、開放空間、人行系統留設等面向進行整合考量，營造友善步行空間系統。
專案檢討將於10月3日起公開展覽30天，並於10月23日至27日間分別於新北市政府、新莊、樹林、永和、中和、土城、汐止、淡水區公所及三重過圳活動中心舉辦13場公展，屆時說明會民眾可到場聆聽。
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