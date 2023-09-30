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北車K區地下街10月1日試營運 將推出多項慶祝優惠活動

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
慶祝試營運，K區地下街10月起推出多項驚喜優惠活動，消費者在K區地下街消費即有機會參與抽獎贏取珍貴獎品，圖為模擬示意圖。北市市場處提供
慶祝試營運，K區地下街10月起推出多項驚喜優惠活動，消費者在K區地下街消費即有機會參與抽獎贏取珍貴獎品，圖為模擬示意圖。北市市場處提供

台北市市場處轄管之台北車站K區地下街在今年4月重新公開招標，由東森得易購股份有限公司（下稱東森公司）得標獲得經營權，東森公司經過半年的策劃與裝修，將於10月1日正式進入試營運階段，為市民帶來嶄新的生活便利與遠景。

為慶祝試營運，K區地下街10月起推出多項驚喜優惠活動，消費者在K區地下街消費即有機會參與抽獎贏取珍貴獎品，包括星宇航空（2646 )來回日本機票，共十個得獎機會，另外還有50張台鐵TR-PASS暢遊券等，機不可失。此外，試營運期間，知名港點「點8號」不定期推出每日限量免費請吃價值156元的午餐。敬請期待並歡迎市民朋友踴躍至K區地下街消費遊逛。

消費 台北車站

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