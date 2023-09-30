北車K區地下街10月1日試營運 將推出多項慶祝優惠活動
台北市市場處轄管之台北車站K區地下街在今年4月重新公開招標，由東森得易購股份有限公司（下稱東森公司）得標獲得經營權，東森公司經過半年的策劃與裝修，將於10月1日正式進入試營運階段，為市民帶來嶄新的生活便利與遠景。
為慶祝試營運，K區地下街10月起推出多項驚喜優惠活動，消費者在K區地下街消費即有機會參與抽獎贏取珍貴獎品，包括星宇航空（2646 )來回日本機票，共十個得獎機會，另外還有50張台鐵TR-PASS暢遊券等，機不可失。此外，試營運期間，知名港點「點8號」不定期推出每日限量免費請吃價值156元的午餐。敬請期待並歡迎市民朋友踴躍至K區地下街消費遊逛。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 老公蹲廁所都「1小時以上」想裝冷氣 網看1點全點頭：必須裝
▪ 新竹供給來了！今年都更、危老案創歷史最大量
▪ 未蓋好先轟動！台南新豪宅王出爐 每坪54.1萬創新高
▪ 竹科獎金減！竹北房市近2年交易量腰斬 價格反漲3成原因曝光
▪ 最夯機捷宅在這站 兩年成交逾1,500戶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言