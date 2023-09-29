迎接第4季旅遊旺季 劍湖山世界小丑列車長帶路衝業績

迎接豐收的第4季來臨，劍湖山世界（5701）自中秋連假開始，非常萬聖，從樂園搞怪到渡假大飯店，其中主題樂園推出「陌日丑八怪」主題活動，渡假大飯店則在中庭酒吧推出萬聖主題特色餐點以及限時限量的萬聖主題房，全力搶攻國旅商機。

第4季的主題饗宴，包含中餐廳「海鮮樂活饗宴」、蔚藍西餐廳「橙香咖啡季」，劍湖山烘焙坊則全新推出的「麥向健康」燕麥奶麵包，讓遊客吃好吃飽也吃得健康。

疫後國人掀起出遊潮，劍湖山世界累計前八月營收3.64億元、年增21.7％；上半年稅後虧損0.42億元，每股稅後虧損0.31元，虧損金額明顯收斂。而第4季進入旅遊旺季，隨著各項主題活動陸續登場，法人估，全年營收有望看增三成。

劍湖山世界協理高銘鑕說，今年中秋節開始，主題樂園全新推出「陌日丑八怪」檔期活動，小丑列車長Dr. J再度現身，這次將領軍驚嚇列車裡的八大詭怪，於即日起至11月5日大鬧驚嚇列車，推出假日限定活動。

下午4點有「小小八怪Trick or Treat」，將由小丑列車長Dr. J帶著小朋友一起大鬧詭怪大街；下午4點30分「陌日前狂歡」，邀請民眾一起從擎天飛梭前集合，和墨西哥亡靈們一起搞怪遊行。

而中秋和雙十連假傍晚5點45分，在陌日城驚嚇列車前，特別加碼「詭火陌日城」，由Dr. J與詭怪們突襲陌日城的火之祭。

此外，也邀請遊客一起尋找丑「8」怪發票，9月29日至10月10日限時12天，憑9至10月紙本統一發票號碼有「8」享優惠。對中三個8，門票只要299元；對中兩個8，門票優惠399元；對中一個8，門票也只要五折499元，一張符合資格的統一發票限購一張優惠門票。

主題樂園今年連假檔期與剛上映的電影《奪魂鋸X》合作，正宗《奪魂鋸》系列與「拼圖殺人魔」再度現身大銀幕，系列原創者溫子仁強勢回歸打造。

劍湖山世界也於《驚嚇列車》內，復刻《奪魂鋸X》電影恐怖血腥場景，從美國空運來台電影中的恐怖木偶－比利將在大廳與大家見面，搭上恐怖電影上檔熱潮，憑《奪魂鋸X》首輪電影票根，即日起至11月5日到劍湖山世界購票，即享2人同行999元。

劍湖山世界歡迎觀影民眾走進電影院體驗拼圖殺人魔的血腥報復，再到劍湖山感受小丑列車長Dr. J打造的萬聖恐怖氣息。

渡假大飯店總經理曾慶欑表示，飯店也因應萬聖檔期的到來，在中庭酒吧推出萬聖節主題下午茶，還有「陌日丑八怪」以及「萬聖南瓜」主題房，要來征服大小朋友內心的搞怪角落。

第4季也是古坑台灣咖啡節及柳橙的產季，飯店蔚藍西餐廳特別推出以「橙香咖啡季」為主題的歐式自助美食饗宴，由西餐廳主廚團隊巧妙運用中西式的料理技巧，加入古坑在地的柳橙及咖啡，烹煮出近20道創意料理，讓來用餐的客人能盡情享受當季又在地的美味。

另外，飯店七樓禪園中餐廳也推出「海鮮樂活饗宴」，特別聘請曾掌杓國宴的五星級主廚吳錫卿，結合雲林山海農特產，設計出一桌美味澎湃的精美佳餚。

劍湖山烘焙坊今年也以「麥向健康」為主要訴求，以關係企業愛之味的純濃燕麥奶產品為原料，烘焙師傅在製作過程中只加入燕麥奶來揉和麵團，推出包括麵包、核桃糕、司康等多種麵點，做出來的麵包燕麥穀物香氣濃郁，兼顧口感及健康。 劍湖山烘焙坊推出「麥向健康」燕麥奶麵包，讓遊客吃好吃飽也吃得健康。劍湖山世界提供

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