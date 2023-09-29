鳳凰旅遊第15度奪得國際大獎 榮登 TTG Asia 名人堂

鳳凰旅遊於今年的TTG Asia旅遊大獎選拔中，晉身旅遊「名人堂」(TRAVEL HALL OF FAME)，這也是鳳凰旅遊自2001年起，第十五次奪得「最佳旅行社」小金人獎所迎來的至高榮耀。

第32屆TTG Asia旅遊大獎的頒獎典禮，於9月28日在曼谷隆重舉行，鳳凰旅遊董事長張巍耀親自出席前往領獎，TTG大獎是亞太區最具公信力及權威的旅遊獎項，而能夠進入「旅遊名人堂」的機構，更是必須連續至少十年贏得同一獎項，方能躋身名人堂之列。

在旅遊巿場上服務超過一甲子的鳳凰旅遊，以永續經營的態度，持續追求突破與成長，穩健踏實的經營風格，強調專業與團隊服務，一直是旅客心目中最具信心的旅行社品牌。自2001年起，鳳凰幾乎每年都贏得TTG獎項的肯定讚賞，並自2010年起，連續十年蟬連獲獎（2010～2019），之後雖歷經了疫情嚴酷的淬煉衝擊，仍然屹立不搖，在今年的選拔中，登上名人堂的最高榮譽，成為台灣區唯一獲此殊榮的旅行社；並榮幸能與新加坡航空、新加坡樟宜機場、萊佛士酒店、富豪機場酒店、悅榕庄SPA、卡達航空公司、泰國航空公司等知名企業，並列在名人堂，為台灣旅遊業界創下重要的里程碑。

TTG Asia Media成立於1974年，總部位於新加坡，每年主辦的TTG旅遊大獎（TTG Travel Awards），包括Airline Awards、Travel Services Awards及Travel Agency Awards等類別，為國際性的旅遊獎項，以嘉許亞太區表現優越的旅遊同業而設立。每個獎項皆由頂尖旅遊業者提名及評選，專業度倍受認同，自1989年開始頒發以來，已被譽為亞太區最具影響力的旅遊獎項之一，所有的得獎者，幾乎是代表了旅遊業界最高水準的指標。 鳳凰旅遊於今年的TTG Asia旅遊大獎選拔中，晉身旅遊「名人堂」(TRAVEL HALL OF FAME)，這也是鳳凰旅遊自2001年起，第十五次奪得「最佳旅行社」小金人獎所迎來的至高榮耀。鳳凰旅遊提供

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