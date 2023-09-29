快訊

輕度颱風「小犬」估周六前生成 最快影響台灣時間曝

鳳凰旅遊第15度奪得國際大獎 榮登 TTG Asia 名人堂

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
鳳凰旅遊第15度奪得國際大獎榮登TTG Asia名人堂，鳳凰旅遊董事長張巍耀親自出席領奬。鳳凰旅遊提供
鳳凰旅遊第15度奪得國際大獎榮登TTG Asia名人堂，鳳凰旅遊董事長張巍耀親自出席領奬。鳳凰旅遊提供

鳳凰旅遊於今年的TTG Asia旅遊大獎選拔中，晉身旅遊「名人堂」(TRAVEL HALL OF FAME)，這也是鳳凰旅遊自2001年起，第十五次奪得「最佳旅行社」小金人獎所迎來的至高榮耀。

第32屆TTG Asia旅遊大獎的頒獎典禮，於9月28日在曼谷隆重舉行，鳳凰旅遊董事長張巍耀親自出席前往領獎，TTG大獎是亞太區最具公信力及權威的旅遊獎項，而能夠進入「旅遊名人堂」的機構，更是必須連續至少十年贏得同一獎項，方能躋身名人堂之列。

在旅遊巿場上服務超過一甲子的鳳凰旅遊，以永續經營的態度，持續追求突破與成長，穩健踏實的經營風格，強調專業與團隊服務，一直是旅客心目中最具信心的旅行社品牌。自2001年起，鳳凰幾乎每年都贏得TTG獎項的肯定讚賞，並自2010年起，連續十年蟬連獲獎（2010～2019），之後雖歷經了疫情嚴酷的淬煉衝擊，仍然屹立不搖，在今年的選拔中，登上名人堂的最高榮譽，成為台灣區唯一獲此殊榮的旅行社；並榮幸能與新加坡航空、新加坡樟宜機場、萊佛士酒店、富豪機場酒店、悅榕庄SPA、卡達航空公司、泰國航空公司等知名企業，並列在名人堂，為台灣旅遊業界創下重要的里程碑。

TTG Asia Media成立於1974年，總部位於新加坡，每年主辦的TTG旅遊大獎（TTG Travel Awards），包括Airline Awards、Travel Services Awards及Travel Agency Awards等類別，為國際性的旅遊獎項，以嘉許亞太區表現優越的旅遊同業而設立。每個獎項皆由頂尖旅遊業者提名及評選，專業度倍受認同，自1989年開始頒發以來，已被譽為亞太區最具影響力的旅遊獎項之一，所有的得獎者，幾乎是代表了旅遊業界最高水準的指標。

鳳凰旅遊於今年的TTG Asia旅遊大獎選拔中，晉身旅遊「名人堂」(TRAVEL HALL OF FAME)，這也是鳳凰旅遊自2001年起，第十五次奪得「最佳旅行社」小金人獎所迎來的至高榮耀。鳳凰旅遊提供
鳳凰旅遊於今年的TTG Asia旅遊大獎選拔中，晉身旅遊「名人堂」(TRAVEL HALL OF FAME)，這也是鳳凰旅遊自2001年起，第十五次奪得「最佳旅行社」小金人獎所迎來的至高榮耀。鳳凰旅遊提供

名人堂 鳳凰旅遊 新加坡航空

延伸閱讀

TTG旅遊大獎 鳳凰旅遊獲頒旅遊名人堂

NBA／擁有4冠+1FMVP還不夠 伊古達拉：我不是名人堂球員

滾石雜誌共同創辦人言論歧視 遭開除名人堂董事

MLB／神奇球棒有威力加成 洋基小將開轟歸功海盜名人堂傳奇

相關新聞

納智捷n7第4季量產有難度？鴻海回應了

關於MODEL C開發進度，鴻海（2317）旗下鴻華先進今（29）日表示，目前量產、交付客戶時程不變，後續關於n7車款相...

今年你有加薪嗎？ 調查：僅14.8%上班族透露有

景氣持續低迷，根據yes123求職網最新調查發現，僅有14.8%的上班族透露，在今年前三季，公司有替自己加薪過，不過比例...

DHL 國際快遞宣布2024年台灣年度價格調整

全球國際快遞服務品牌 DHL 國際快遞宣布價格調整，將於2024年1月1日起生效，實際價格調整將因客戶使用情況而異。另外...

缺工仍嚴重！逾九成企業Ｑ4有徵才計畫 創11年同期新高

缺工嚴重，企業急徵才。根據yes123求職網最新調查顯示，有九成的企業透露，在今年第4季有徵才計畫，雖然略少於Q3招募比...

不想忍了！低薪、凍薪太久 八成三上班族第4季計畫換工作

低薪、無發展性、凍薪太久，不少上班族有著一顆「異動」的心。從yes123求職網調查發現，合計有八成三的上班族透露，「有計...

清爽果味咖啡當道 黑松推「韋恩西西里氣泡咖啡」搶市

全球市場研究諮詢公司英敏特（Mintel）食品與飲料副總監凱萊布·布萊恩特（Caleb Bryant）指出，近一半的即飲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦