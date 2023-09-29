清爽果味咖啡當道 黑松推「韋恩西西里氣泡咖啡」搶市

全球市場研究諮詢公司英敏特（Mintel）食品與飲料副總監凱萊布·布萊恩特（Caleb Bryant）指出，近一半的即飲咖啡消費者都在尋找令人享受的口味，為了滿足咖啡愛好者的味蕾，黑松推出檸檬口味的瓶裝咖啡新品「韋恩西西里氣泡咖啡」。

產品以黑咖啡為基底，加入檸檬汁與氣泡，咖啡風味融合清新酸甜的檸檬，再加上氣泡帶來的清爽層次口感，為消費者提供全新咖啡選擇，即日起於7-ELEVEN獨家限量上市。

水果咖啡是近年受歡迎的風味咖啡之一，尤其西西里咖啡更是居家DIY或咖啡廳中消費者的熱門飲品，然而在國內瓶裝咖啡市場中，鮮少有果味氣泡咖啡的產品類型。

為了提供消費者更方便的選擇，特別推出「韋恩西西里氣泡咖啡」，讓民眾隨時都能輕鬆享受清爽好喝的西西里氣泡咖啡。

「韋恩西西里氣泡咖啡」使用CQI咖啡品質鑑定師嚴選中焙咖啡豆，利用「閃萃工藝」技術，打造出宛如手沖咖啡般口感細緻且不苦澀的咖啡。除了西西里咖啡最經典絕配的「黑咖啡」和「檸檬汁」，新品更運用黑松最擅長的碳酸產品研發能力，加入清爽氣泡提升口感層次，開瓶就能看見綿密氣泡從瓶底迅速上升，入口更感受到輕盈氣泡在舌尖舞動。

「韋恩西西里氣泡咖啡」即日起於全台7-ELEVEN獨家上市，建議售價35元，為迎接10月1日國際咖啡日的到來，10月31日前還享有兩件8折、三件77折優惠，快來一同品嚐「韋恩西西里氣泡咖啡」帶來的獨特咖啡體驗。

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