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罩上保鮮膜放入冰箱還不夠 食安問題讓真空保鮮盒變熱門

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
一鍵抽真空保存食物十分方便。圖/截取自網路Facebook平台我愛Staub鑄鐵鍋社團
一鍵抽真空保存食物十分方便。圖/截取自網路Facebook平台我愛Staub鑄鐵鍋社團

食安問題已經成為市井小民天天注重的民生大事，尤其中秋烤肉準備食材，最近天氣仍炎熱，食物保鮮更為重要；如何保存食材又能重複使用，讓家人吃得開心營養，選對儲存容器，快速真空是保鮮食材最簡單的方法。

食物保存只要罩上保鮮膜，再放入冰箱就能保鮮 ? 事實上，一般的保存法不太有效，食物過一天就會氧化發黑，吃進嘴裏不像剛煮好時的口感，水分流失，放太久甚至變質發霉，都是不少人曾經有過的經驗。

颱風季往往蔬菜供應不穩，菜價也不穩，善用真空保鮮組，可防止食物變質、口感不佳、交叉串味的問題，還可用手機APP來智慧管理，使用真空保鮮盒之後，可減少食物過期的丟棄或重複購買的情況。

臉書社團「我愛Staub鑄鐵鍋」有網友分享，不管水果、醃肉、涼拌等，真空保鮮袋都很適合，尤其是醃肉，因為真空讓食材有更大的接觸面積接觸醬料，可以更入味。

也有人利用保鮮袋裝麵包類冷凍，建議抽真空時要自己按停，不要抽太多，否則麵包會變形。保鮮袋最長達到30天真空儲存，搭配溫度控制，新鮮營養也不容易流失；用過洗淨晾乾還能重複使用最環保，環保又經濟。

另外，像是新米、糯仁這些乾貨食材買回家最怕長蟲，真空保存就不容易長米蟲；有網友表示，買薏仁回家偷懶沒有真空冰起來 ，隔天就看到薏仁旁邊一堆小蟲蟲。

網友分享平日用真空保鮮管理食材達到保鮮。圖/截取自網路Facebook平台我愛Staub鑄鐵鍋社團
網友分享平日用真空保鮮管理食材達到保鮮。圖/截取自網路Facebook平台我愛Staub鑄鐵鍋社團

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