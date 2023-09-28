投資台灣今再添5案！振鋒企業投資75億元擴廠

經濟部投資台灣事務所今（28）日通過五家企業擴大投資台灣。其中，振鋒企業投資75億元，於彰化全興廠增設鍛造產線、擴增台中加工廠產能，及興建台中精科廠智能化產線。

投資台灣事務所表示，根留企業方案的振鋒企業為工業起重索具配件與個人安全防護裝備製造商，以自有品牌「YOKE」行銷全球45個國家，其個人高空防墜安全設備的全球市占率達六成至七成。為因應營收成長布局與客戶對於產品自製率要求提升，振鋒企業啟動三區擴廠計畫，投資額為75億元，可創造50名本國就業機會。

投資台灣事務所表示，台商回台方案的諾瓦材料科技將投資逾6億元於桃園觀音區興建智慧化新廠，擴大製造觸媒還原劑與拓展廢棄物再製燃料事業；新廠將以熱泵設備取代傳統鍋爐，採用一級能效產品與建置能源管理系統等，預期投資完成後，可增加三個本國就業機會。

中小企業方案則通過展緻企業、雅棋德科技、明治海洋國際等三家投資案。其中，展緻企業因掌握精密工程技術與代工成本優勢，獲得微軟（Microsoft）、戴爾（Dell）等國際大廠授權為衛星工廠供應商，為持續擴大CPU與GPU散熱器產能，將投資逾5000萬元於新北市樹林廠區增設智能化產線。

此外，雅棋德科技為全球知名自行車品牌提供車架、避震前叉等產品的表面彩繪塗裝，看好休閒運動產業發展，將於苗栗縣投資興建一、二廠，提供客戶更完整的塗裝一站式服務。

從事魷魚、秋刀魚等水產品加工製造明治海洋國際，因所屬的順滿集團經營遠洋漁撈事業對於冷凍倉儲的需求增長，決定於屏東縣南州鄉，投資11.2億元興建水產加工廠與冷鏈倉儲物流中心。

經濟部表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,405家企業超過2.1兆元投資，預估創造14.7萬個本國就業機會。

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