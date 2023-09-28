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燁輝10月內銷漲500元 第4季「鋼廠減產穩定鋼價」

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

主力外銷鋼廠燁輝（2023）28日開出10月新盤價，鍍鋅烤漆鋼捲內銷每公噸漲500元、外銷平盤，並預估國際鋼市第4季將呈現「鋼廠減產穩定鋼價」的格局，對後市展望不悲觀。

燁輝表示，依照世界鋼協WSA公布全球8月粗鋼產量，比7月下降590萬公噸，顯示在國際鋼價持續低迷下，各國減產因應。其中大陸粗鋼平控政策正逐步落實，8月粗鋼產量月減439萬公噸、減幅5%，此也將制約其鋼材出口，同時穩定世界鋼價。

另一方面，大陸公布「華北2023-2024年秋冬季大氣污染治理方案」，秋冬限產已然準備展開，在這波限產政策下，疊加政策亦針對房市、車市利多頻頻出台等因素加持下，國際鋼市第4季或將呈現「鋼廠減產穩定鋼價」的格局。

燁輝指出，原物料行情方面，受鐵礦砂、焦煤自8月以來持續上揚趨勢，已來到5個月高點。煤鐵原料成本連袂走高，即便國際鋼價行情低迷，成本端保持強勢對鋼價底部形成有力支撐。

預估短期煤鐵主要原料價格將持續居高，加上石油至年底因供給降低，價格居高不下，大宗商品價格行情將受到牽連，影響所及，高爐廠在成本壓力下醞釀提漲鋼品價格，目前亞洲指標鋼廠寶武、鞍本集團，台灣中鋼、中鴻（2014）鋼廠，最新盤價皆以平高盤開出。

燁輝主管說，近期台灣鋼市景氣不佳，持續去庫存階段，市場心態惴惴不安，終端需求未見起色，鋼市向上契機尚待觀察，主力大廠針對10月因成本壓力多開出漲盤，在進入第4季國際鋼價或因減產及成本因素保持穩健態勢下，燁輝新盤價適度反映成本，期待景氣早日回溫。

另一方面，淨零轉型已成世界趨勢，我國為出口導向國家，通過「氣候變遷因應法」，設立台灣碳權交易所，明訂於2025年前達成淨零排放，鋼廠為達成淨零排放因應碳邊境調整機制，綠能產業正蓬勃發展，未來相關鋼材需求欲小不易。

鋼價 燁輝

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