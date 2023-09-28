SCFI運價指數連四周下滑 跌破900點關卡

全球貨櫃輪運價再度破底，主要是反應大陸十一長假出貨不如預期，美東線運價下跌拖累，今(28)日新出爐最上海集裝箱出口(SCFI)運價指數連四周下跌，指數跌破900點關卡，指數來到886.85點，下跌2.73%，反應市場需求未見復甦，運價持續走下坡。

全球景氣未見復甦，貨櫃輪供需失衡問題持續存在，加上中國大陸十一長假前出貨不如預期，第4季又逢歐美傳統淡季，物流業者也認為貨櫃輪市場第4季及明年看法也偏向謹慎，至於長榮（2603）預計將於10月6日召開法說會，長榮對於第4季及明年貨櫃市場景氣看法將是市場關注的焦點。

中秋節即將到來，今天運價指數提前公布，根據最新一期出爐的運價，本周四大運價一起跌，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達1,729美元，較前一周下跌61美元，跌幅3.4%，遠東到美東每FEU(40呎櫃)達2,249美元，較前一周下跌128美元，跌幅5.38%。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達599美元，較前一周下跌24美元，跌幅3.85%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1166美元，較前一周下跌51美元，跌幅4.19%。

近近洋線也受到大陸要準備放中秋、十一長假影響，市場也交投清淡，運價變化不大，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一周下跌2美元；遠東到日本關東每TEU與前一周下跌1美元；遠東到東南亞每TEU與前一周上漲2美元，遠東到韓國開平盤。

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