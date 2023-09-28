快訊

亞運電競／《英雄聯盟》也闖金牌戰 明與強敵南韓爭金

下班注意！6縣市豪大雨特報 恐一路下到這時

知名建築師開車突大量吐血 陳永興魂斷國道享壽63歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小型SUV超夯 YARiS CROSS汰舊換新價66萬元起跳

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰汽車於9月28日舉辦YARiS CROSS新車上市發表會。黃淑惠攝
和泰汽車於9月28日舉辦YARiS CROSS新車上市發表會。黃淑惠攝

小型SUV超夯，TOYOTA總代理和泰汽車於9月28日舉辦YARiS CROSS新車上市發表會，入門款71萬元起，汰舊換新只要66萬元起跳，正式售價比預售價還少1.5萬元，推估正式上市以後銷售量還會從高，明年的年銷售目標2萬台。

疫情改變用車生態，開車趴趴走的需求越來越多，推升國產小型SUV出現龐大的市場需求，於8月下旬開放預訂後，已累積超過2,000台的訂單，YARiS CROSS以好玩、好裝、好開全面搶攻市場商機，將在信義華納威秀廣場推出互動展示區，9月28日開放APP線上購車。

YARiS CROSS以4,310mm的車身、創造出458L的超大行李廂空間，搭配絕佳的17.5km/l平均油耗，與標配Toyota Safety Sense及6SRS氣囊等多項主被動安全配備註1，於8月下旬開放預訂後，已累積超過2,000台的訂單，今天終於正式在台上市。

YARiS CROSS以Solid Dynamic為設計理念，並延續TOYOTA SUV家族設計語彙，打造出動感活潑且量感飽滿的車體外觀！雙梯形的進氣壩設計，以及配備銳利的LED Bi-Beam頭燈與流線的LED光條式尾燈，不僅增添YARiS CROSS外觀科技感，更打造動感活潑的前衛造型。

YARiS CROSS 4.3公尺的車身設計，具有最小迴轉半徑5.2公尺的靈活優勢，讓消費者能夠輕鬆的穿梭在都會巷弄中；再搭配全新調校的1.5升Dual VVT-i引擎，與平均油耗17.5km/l的省油表現註2，有效降低消費者的用車成本。

YARiS CROSS具有方正的458L超大行李廂空間，而行李廂下層置物空間還可容納2個20吋行李廂註3，再加上高度兩段式可調隔板、與足踢感應式電動尾門(潮玩版)，讓消費者能夠自在運用充足的置物機能。

在乘坐空間上，YARiS CROSS透過最大化軸距設計，在4.3公尺的車身尺寸下創造出2,620mm的優異軸距表現，搭配上出色的頭部與膝部空間，提供乘客寬闊的乘坐體驗，此外，YARiS CROSS更配備兩段椅背傾角可調後座椅、後座出風口(酷動版、潮玩版)及雙Type-C充電孔，舒適與便利滿分。

YARiS CROSS以駕駛者為導向，座艙採雙層式環艙設計，創造出讓駕駛者能夠專注駕駛的空間，同時亦保有副駕乘客寬闊的空間感受。內裝以大量鋼琴烤漆搭配浮雕設計門飾板，增添車室質感，座椅則以藍色縫線點綴(潮玩版)，創造年輕動感的風格。

在科技配備上，除標配支援Apple CarPlay與Android Auto連結的9吋Drive+ Link智能車載系統外，更搭載新潮設計的7吋全彩數位儀錶(潮玩版)，可設定多達十組的生日或紀念日提醒，貼心程度再加分。

為全面守護消費者安全，YARiS CROSS標配EPB電子駐車煞車系統與Auto Hold電子定車煞車系統、6SRS氣囊及Toyota Safety Sense安全系統。TSS包含消費者重視的ACC全速域主動式車距維持定速系統(含Stop & Go)、PCS預警式防護系統、與車道行駛輔助系統等主動安全配備。另外，還搭載BSM盲點偵測警示系統(潮玩版)、RCTA後方車側警示系統(潮玩版)等，最高搭載29項主、被動安全配備註4，兼顧駕駛者與乘客的乘坐安全。

TOYOTA YARiS CROSS具有靈活操控、超低油耗與充足的置物空間，可望成為年輕單身貴族或新婚家庭的第一台SUV，歡迎消費者親臨展間實際感受TOYOTA車款魅力。

YARiS CROSS以好玩、好裝、好開全面搶攻市場商機，將在信義華納威秀廣場推出互動展示區，9月28日開放APP線上購車。黃淑惠攝
YARiS CROSS以好玩、好裝、好開全面搶攻市場商機，將在信義華納威秀廣場推出互動展示區，9月28日開放APP線上購車。黃淑惠攝
YARiS CROSS新車上市發表會，搶攻年輕人市場，主打好玩、好開、好裝。黃淑惠攝
YARiS CROSS新車上市發表會，搶攻年輕人市場，主打好玩、好開、好裝。黃淑惠攝
TOYOTA總代理和泰汽車於9月28日舉辦YARiS CROSS新車上市發表會，汰舊換新價71萬元起跳。黃淑惠攝
TOYOTA總代理和泰汽車於9月28日舉辦YARiS CROSS新車上市發表會，汰舊換新價71萬元起跳。黃淑惠攝

消費

延伸閱讀

車市大好 和泰車：全年掛牌數上修至47萬台

預接單破2千張 國民入門休旅TOYOTA YARiS CROSS售價71萬起

展間實車首次曝光！Toyota YARiS Cross三車型72.5萬元起熱烈預售中

保發中心資料搶先曝光！Kia EV9 320萬起、Yaris Cross 72.5萬起、Zinger七人座竟達91.9萬

相關新聞

日本、南韓鋼鐵產業逆勢崛起 謝金河點出最大關鍵

全球鋼鐵業陷入殺戮窘境，中鋼（2002）董事長翁朝棟在給員工的一封信中坦言，「今年營運恐面對建廠以來最大挑戰」，中鋼、寶...

全台首座海底電纜廠在高雄 華新麗華聯手丹麥NKT百億投資今動土

國內電線電纜與不銹鋼產業領導龍頭華新麗華，今舉行「高雄海底電纜新建工程」開工動土典禮，與來自丹麥世界三大電纜廠之一的NK...

車市大好 和泰車：全年掛牌數上修至47萬台

和泰車舉行YARiS CROSS新車發表會，年度銷售目標為2萬台，今年車市大好，總經理蘇純興表示，全年掛牌數也由年初預估...

台灣首座海纜廠今動土 華新成國內綠能關鍵推手

華新麗華（1605）攜手丹麥NKT集團，共同打造海纜事業，今（28）日舉行高雄海底電纜廠開工動土儀式，將成為台灣首家且唯一海底電纜製造工廠，全案預計2025年完工並進行試產...

SCFI運價指數連四周下滑 跌破900點關卡

全球貨櫃輪運價再度破底，主要是反應大陸十一長假出貨不如預期，美東線運價下跌拖累，今(28)日新出爐最上海集裝箱出口(SC...

TrendForce比亞迪8月躍升全球第四大品牌 緊追日系車

根據 TrendForce 統計，2023年8月全球37個銷售市場汽車銷量合計為555萬輛，較7月份成長近1%。由於緊接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦