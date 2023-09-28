小型SUV超夯 YARiS CROSS汰舊換新價66萬元起跳

小型SUV超夯，TOYOTA總代理和泰汽車於9月28日舉辦YARiS CROSS新車上市發表會，入門款71萬元起，汰舊換新只要66萬元起跳，正式售價比預售價還少1.5萬元，推估正式上市以後銷售量還會從高，明年的年銷售目標2萬台。

疫情改變用車生態，開車趴趴走的需求越來越多，推升國產小型SUV出現龐大的市場需求，於8月下旬開放預訂後，已累積超過2,000台的訂單，YARiS CROSS以好玩、好裝、好開全面搶攻市場商機，將在信義華納威秀廣場推出互動展示區，9月28日開放APP線上購車。

YARiS CROSS以4,310mm的車身、創造出458L的超大行李廂空間，搭配絕佳的17.5km/l平均油耗，與標配Toyota Safety Sense及6SRS氣囊等多項主被動安全配備註1，於8月下旬開放預訂後，已累積超過2,000台的訂單，今天終於正式在台上市。

YARiS CROSS以Solid Dynamic為設計理念，並延續TOYOTA SUV家族設計語彙，打造出動感活潑且量感飽滿的車體外觀！雙梯形的進氣壩設計，以及配備銳利的LED Bi-Beam頭燈與流線的LED光條式尾燈，不僅增添YARiS CROSS外觀科技感，更打造動感活潑的前衛造型。

YARiS CROSS 4.3公尺的車身設計，具有最小迴轉半徑5.2公尺的靈活優勢，讓消費者能夠輕鬆的穿梭在都會巷弄中；再搭配全新調校的1.5升Dual VVT-i引擎，與平均油耗17.5km/l的省油表現註2，有效降低消費者的用車成本。

YARiS CROSS具有方正的458L超大行李廂空間，而行李廂下層置物空間還可容納2個20吋行李廂註3，再加上高度兩段式可調隔板、與足踢感應式電動尾門(潮玩版)，讓消費者能夠自在運用充足的置物機能。

在乘坐空間上，YARiS CROSS透過最大化軸距設計，在4.3公尺的車身尺寸下創造出2,620mm的優異軸距表現，搭配上出色的頭部與膝部空間，提供乘客寬闊的乘坐體驗，此外，YARiS CROSS更配備兩段椅背傾角可調後座椅、後座出風口(酷動版、潮玩版)及雙Type-C充電孔，舒適與便利滿分。

YARiS CROSS以駕駛者為導向，座艙採雙層式環艙設計，創造出讓駕駛者能夠專注駕駛的空間，同時亦保有副駕乘客寬闊的空間感受。內裝以大量鋼琴烤漆搭配浮雕設計門飾板，增添車室質感，座椅則以藍色縫線點綴(潮玩版)，創造年輕動感的風格。

在科技配備上，除標配支援Apple CarPlay與Android Auto連結的9吋Drive+ Link智能車載系統外，更搭載新潮設計的7吋全彩數位儀錶(潮玩版)，可設定多達十組的生日或紀念日提醒，貼心程度再加分。

為全面守護消費者安全，YARiS CROSS標配EPB電子駐車煞車系統與Auto Hold電子定車煞車系統、6SRS氣囊及Toyota Safety Sense安全系統。TSS包含消費者重視的ACC全速域主動式車距維持定速系統(含Stop & Go)、PCS預警式防護系統、與車道行駛輔助系統等主動安全配備。另外，還搭載BSM盲點偵測警示系統(潮玩版)、RCTA後方車側警示系統(潮玩版)等，最高搭載29項主、被動安全配備註4，兼顧駕駛者與乘客的乘坐安全。

TOYOTA YARiS CROSS具有靈活操控、超低油耗與充足的置物空間，可望成為年輕單身貴族或新婚家庭的第一台SUV，歡迎消費者親臨展間實際感受TOYOTA車款魅力。 YARiS CROSS以好玩、好裝、好開全面搶攻市場商機，將在信義華納威秀廣場推出互動展示區，9月28日開放APP線上購車。黃淑惠攝 YARiS CROSS新車上市發表會，搶攻年輕人市場，主打好玩、好開、好裝。黃淑惠攝 TOYOTA總代理和泰汽車於9月28日舉辦YARiS CROSS新車上市發表會，汰舊換新價71萬元起跳。黃淑惠攝

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