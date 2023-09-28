裕隆城開幕 嚴陳莉蓮：很激動

裕隆（2201）集團執行長嚴陳莉蓮在今（28）日裕隆城開幕典禮時表示，裕隆城開幕，是新店也是裕隆集團嶄新的里程碑。裕隆城不只是一座商場，更是未來在地宜居生活圈的核心，是裕隆集團與在地永續發展、共好共榮的指標。

嚴陳莉蓮自接掌裕隆集團以來，經歷過多次考驗，裕隆城開幕則是嚴陳莉蓮的另一項成果。嚴陳莉蓮今日表示，裕隆城開幕讓她很激動，裕隆城所在這塊土地是裕隆城的起家厝，她想起當年裕隆城所在裕隆廠房的樣子今日變成商場，一路走來真的很辛苦，想到其中的種種，現在想起來還是很激動。

裕隆城開幕，嚴陳莉蓮搭乘納智捷尚未發表的電動車n7出現現場，引起現場的高度關切，但為避免失焦，n7在嚴陳莉蓮下車之後30秒快閃，隨即進入裕隆城開幕典禮。

「YES!LIFE 裕隆城」正式開幕，承襲嚴創辦人在新店工廠辦喜事宴請的傳統，嚴陳莉蓮邀請在地好朋友一起來到裕隆起家厝，熱鬧歡慶裕隆城的落成開幕，分享集團70周年的喜悅。嚴陳莉蓮執行長帶著一雙兒女出席，與誠品生活與威秀影城合作夥伴一起為裕隆城開幕剪綵，共同見證裕隆汽車從新店創設在地深耕70年，從製造台灣的國產汽車基地到成為新北市最大商場的裕隆城，集團帶動大新店的產業聚落升級與轉型，以新店為核心打造創新移動服務場域，成就永續宜居生活圈，展現集團70年繼往開來，持續開創台灣移動生活服務價值鏈的發展新局。

嚴陳莉蓮在致詞時表示， 70年前，公公嚴創辦人在這片土地上創建裕隆汽車，自此開啟了台灣汽車工業的發展。這裡是裕隆集團的”起家庴” ，是裕隆開始造車夢想的發源地，承載著裕隆從自主製造、自主研發，到自主品牌的造車發展脈絡，因此充滿感情，對新店鄉親充滿感激。裕隆城開幕，是新店也是裕隆集團嶄新的里程碑。裕隆城不只是一座商場，更是未來在地宜居生活圈的核心，是裕隆集團與在地永續發展、共好共榮的指標。

經過70年，裕隆從傳統製造廠發展成涵蓋智慧車輛、金融水平、紡織時尚、營建生活四大事業體、100多家公司的集團企業。過去裕隆新店工廠位址，已經發展成具永續發展理念的宜居生活圈，包含裕隆集團總部大樓與研發核心、MaaS汽車事業服務等重點事業體設立在此，還有裕隆捐贈認養七千多坪的綠湖公園。

而全新開幕的「裕隆城」高達3.3萬坪，為新北最大的營業商場，結合B1-4F誠品生活亞洲最大旗艦店與6F、7F威秀進駐新店首家影城、商城，以及5F集團紡織轉型時尚生活事業，包含台元全新餐飲品牌TOK，以及Carnival 嘉裕、自創品牌ZMO、TY SELECT等服飾品牌同步進駐，全店超過250間優質品牌，共同實現食衣住行育樂一日生活圈。

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