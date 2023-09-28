榮剛市場面、基本面、永續面受青睞 榮登「外資精選台灣100強」

台灣董事學會與企業發展研究中心連續第二年模擬全球不同機構法人之投資方法，由基本面、市場面、永續面、外國法人持股市值前100大等四大面向，評選出「2023外資精選台灣百強榜單（Taiwan Best-in-Class 100）」，昨（26）日在台北舉辦頒獎典禮。台鋼集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料（5009）榮登本屆外資精選100強之一，亦是唯二入選的鋼鐵業者之一。

榮剛董事長王炯棻表示，該公司獲選主要原因為擁有3大優勢：

一、擁有高階特殊鋼製造技術，可生產航太、能源、油氣甚至國防產業的關鍵應用材料，且產品獲國際重要相關產業系統廠認證採用。 二、成長潛力十足，今年榮剛新營及柳營廠同步擴產，加上新建50噸煉鋼廠，擴增新產品市場，包括合金工具鋼、功能性產品及商用合金鋼等，以全尺寸、全鋼種開發滿足客戶需求，為營運成長增添動能。 三、基本面良好，榮剛工具鋼產量目前為全球前十大，合併營收自疫情低點連3年成長，去年營收為歷史次高，包括營業毛利、營業淨利、稅後淨利、歸屬母公司業主淨利以及每股稅後盈餘皆締歷史新猷，且連續2年3率3升，毛利率及稅後淨利率亦走到歷史新高，營運績效相比國際同業毫不遜色，搭配穩定的配息率，吸引外資法人進駐。

針對企業如何永續經營，王炯棻認為首要為「強化公司治理」。過去幾年榮剛以金管會公司治理3.0為指標分階段逐項強化落實，包含增加董事會獨董席次並設立女性獨董以建構多元化及專業化的董事會成員，設立提名委員會、訂定董事會績效評估辦法，每年進行功能性委員會績效評估，榮剛自2021年起已連續2年榮獲公司治理評鑑前5%佳績。

其次就是「落實企業社會責任」，藉此發展永續環境。王炯棻表示，榮剛為循環經濟的重要角色，原料90%為回收廢鋼，透過廠內製程熔煉再製成高值化產品，可以減少礦物開採帶來的環境破壞。

榮剛為了降低碳排放強度，設備選用也著重最佳製程設計以減少能源浪費，近5年投入約4.6億元（含在建）進行電爐復新改善、天然氣替換重油之設備改造、智慧化能源管理與監控系統建置及太陽能發電裝置建設等措施，年減碳潛力可達17,500噸CO2e，約當45座大安森林公園1年吸碳量（大安森林公園1年吸碳量約389噸）。目前在建之50噸電弧爐煉鋼廠則採用全新歐規製程設計，著重低噪音、低汙染並可降低噸鋼耗電量20%。

王炯棻認為，要讓企業永續經營，塑造友善職場、提高員工向心力、維護社會公益也是必要之舉，為提供員工一個安全可靠的工作場所，榮剛導入ISO 45001職業安全衛生管理系統以期透過系統化運作有效降低職業安全衛生風險，並受台南市政府勞工局委託成立榮剛安衛家族，協助及輔導工安較為弱勢的中小事業改善工作環境。

身為台南新營及柳營地區之在地企業，榮剛成立迄今積極與當地社區、民眾經營友善關係，員工之薪資所得亦隨公司營運成長而提升，2022 年非經理人平均年度薪資99.1 萬元，較2021 年成長33%，實質促進地方經濟成長。今年適逢榮剛建廠30周年，榮剛亦捐贈價值450萬的救護車1輛予台南市政府消防局第一大隊新營分隊，體現社會關懷和公益精神。此外榮剛亦贊助臺南台鋼獵鷹籃球隊、台鋼雄鷹棒球隊，並鼓勵員工眷屬參與體育賽事，帶動全民運動文化，創造共榮。

王炯棻表示，展望未來，當ESG已成為主流，兼顧人與自然的永續競爭力已是企業發展必然的趨勢，榮剛會持續檢視世界政策走向，在內部持續整合共識，以務實的態度追求企業永續發展。

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