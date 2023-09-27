台灣海事工程全進化 宏華營造購入東北亞最大浮沈台船

已經擁有超過80艘工作船團隊的宏華營造，再向韓國現代集團採購一艘可載重高達2萬噸的浮沉台船，命名為「宏升號」。這艘東北亞最大的浮沉台船，可載運30公尺乘30公尺乘25公尺、重達1萬3,000公噸的巨型沉箱，這將為台灣海事工程寫下新的里程碑。

台中港目前有6家風電業者進駐，但土地明顯不足，因此台灣港務公司決啟動「台中港填方區新建海堤工程」，預計2026年前填海造地增加50公頃，工程經費達104.6億元，未來作為浮式風機、氫能、綠能的發展基地。

宏華營造今年5月31日得標台灣港務公司台中港填方區新建海堤工程後，為了加速完成這攸關台灣離岸風電發展的重要工程，即不遺餘力地投入了大量資源和努力，包括斥資5億元從韓國購買一艘東北亞最大的浮沉台船，負責載運水泥沉箱，據了解，每個沉箱重達1.3萬噸，粗估要放置78個沉入海底作地基。

這座巨大的浮沉台船，由賴比瑞亞籍大型半潛駁船，於9月24日成功運抵高雄港錨地完成卸載，為了確保它的安全，宏華營造派遣了4艘大型拖船，將它安全地帶至高雄洲際港S17碼頭泊靠。

「宏升號」現正進行必要的整備工作，預計11月開始在台中港執行巨型沉箱的製造工作。

宏華營造總經理陳宗邦表示，之所以又斥資購入船機設備，是因為希望加速趕工，以填海新創50公頃的土地供綠能業者使用，工程預計於2026年底完成後，將大幅縮短綠能關鍵零組件的運輸距離，提高作業效率。

這個工程計畫，最後將擴大整合出65公頃的土地，成為浮式風機、氫能和綠能長期的發展基地，為台中港的能源產業注入新的活力。

「宏升號」這艘超大型浮沉台船，不僅對台中港的工程極為關鍵，它也將成為台灣大水深防波堤建造的重要設備。陳宗邦強調，有了這艘船，宏華營造將能夠協助政府順利完成更多重要海事工程，這也代表台灣海事工程產業的本土化，又再往前邁進重要的一步。 這艘東北亞最大的浮沉台船，將為台灣海事工程寫下新的里程碑。業者提供

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