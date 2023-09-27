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香港佳士得秋拍推重磅拍品 常玉首幅重要裸女畫作登場

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
香港佳士得今（27）日宣布，將於11月28日拍賣首現拍場，旅法畫家常玉油畫鉅作《花毯上的側臥裸女》，預估為1億至1.5億港元（約新台幣4.1億至6.1億元）。佳士得／提供
香港佳士得今（27）日宣布，將於11月28日拍賣首現拍場，旅法畫家常玉油畫鉅作《花毯上的側臥裸女》，預估為1億至1.5億港元（約新台幣4.1億至6.1億元）。佳士得／提供

香港佳士得今（27）日宣布，將於11月28日拍賣首現拍場，旅法畫家常玉油畫鉅作《花毯上的側臥裸女》，此為常玉首幅最重要的裸女畫作，將是今年香港佳士得秋拍其「20及21世紀藝術晚拍」領銜拍品，預估為1億至1.5億港元（約新台幣4.1億至6.1億元），有望再創天價。

香港佳士得表示，此畫作為常玉在1929年在巴黎的創作，自此一直由私人收藏至今，今年秋拍將首次在亞洲拍賣會亮相。

《花毯上的側臥裸女》乃著名藝術商-亨利·皮爾·侯謝(Henri- Pierre Roché) 於1930年代直接向藝術家購入。其後，由另一位知名巴黎藝術商兼常玉作品藏家尚·克勞德·希耶戴 (Jean-Claude Riedel)納入珍藏。

香港佳士得指出，此幅畫作極為珍罕的常玉早期側臥裸女作品。根據《常玉油畫全集》(第一冊及第二冊)，常玉畢生創作約300幅作品當中，只有13幅油畫為1930年代及以前、以躺臥的裸女為題材創作，其中更只有五幅描繪裸女的背面，故此作堪稱當中最為精美的典範之作。

佳士得亞太區副主席暨二十及二十一世紀藝術部聯席主管林家如表示，佳士得香港首度在拍賣會上，拍賣常玉首幅最重要裸女畫作《花毯上的側臥裸女》，並以此領銜本季晚間拍賣。

由於常玉創作視野突破中西界限，作品展現出普世吸引力。他最著名的裸女畫作更是深受各地藝術愛好者追捧；該幅油畫來源顯赫，如今更是德佛斯珍藏的藏品，極具藝術歷史價值。

佳士得亞太區副主席暨二十及二十一世紀藝術部主席張丁元說，常玉將中國書法傳統融入作品之中，成就與眾不同的美學風格，並在《花毯上的側臥裸女》中展露無遺。

該幅畫作將在今年10月21至22日於台北舉辦預覽會。

佳士得 香港 拍賣會

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