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升息趕跑壽險業 Q3商用不動產僅158億探近14季新低

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

商用不動產交易冷，本季寫三低。高力國際昨（27）日發布第3季商用不動產及土地投資調查，商用不動產交易量僅158億元，年減45.5％，不僅為今年交易最淡的一季，也是近14季的新低、近5年同期新低；土地市場交易量392億元，年減35.8%，探近8年同期新低。

高力國際研究部董事梁儀盈指出，第3季成交動能主要來自於以整併營業單位或儲備擴張的自用型買方為主，反觀以往身為大宗商用不動產交易常客的壽險業，自2022年台灣升息循環以來，受限於2.845%的報酬率要求，即使壽險資金動能仍在，但要尋覓適合報酬率的標的卻相當難。

累計今年前三季商用不動產交易量為879億元，年減13.9％，觀察壽險業交易額，前三季僅11億元，僅占整體總額的1%，對比去年前三季的389億元且有大宗整棟交易案例，今年壽險業明顯退場。

雖然市場少了壽險業參與，但對自用型買方來說反而是趁勢進場的好時機。買家類型組合也反映在第3季前十大指標交易上，承購標的皆為商辦、廠辦或廠房，其中值得注意的是像三重國揚數位大樓、新莊華固國家置地、竹北台元科技園區10期、中和遠雄擎光等，在台北市中心全新大面積物件難尋的限制下，外圍地區全新釋出的物件也受自用企業青睞。

土地市場交易方面，今年前三季交易量共810億元，年減45.9％，主要是今年不動產相關政策除了央行利息與第2季的加碼信用管制之外，平均地權條例也於7月正式上路，囤房稅2.0也在積極溝通討論中，持續影響住宅買氣，也讓建商在購地與資金配置的決策上更為謹慎。

不過，第3季交易為近一年來單季交易最高的一季，主要受惠於國產署、桃園市政府與高雄市政府分別有地上權標售及土地標售釋出，7月國產署地上權標售約7.2億元、桃園市政府土地標售總金額達127億元，9月高雄市政府土地標售約21億元，

若以成交區域來看，桃園市是第3季土地交易王，總成交額達203億元，除了有土地標售案挹注外，製造業類的自用型買家也積極進場儲備工業地做為擴廠準備。

壽險業 土地標售

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