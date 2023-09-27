中鋼董座翁朝棟：世界鋼協最新研究報告「鋼市樂觀」

中鋼（2002）董事長翁朝棟27日晚間表示，世界鋼鐵協會發布最新報告，認為發展中經濟體持續城市化、工業化和機動化，以及全球強勁的基礎設施建設活動會支持全球鋼鐵需求，研究結果顯示「中期鋼鐵需求前景樂觀」。

翁朝棟說，世界鋼協的權威性研究結論，認為鋼市前景樂觀，將有助於提振用鋼產業信心，推動鋼市朝正向發展。

世界鋼協指出，全球鋼鐵產業正經歷加速轉型，預計未來產品設計和材料需求將發生根本性變化。鋼廠需制定正確的研發、投資和行銷策略，並積極採取行動。

研究結果顯示，中期鋼鐵需求前景樂觀，主因在於發展中經濟體持續的城市化、工業化和機動化，以及全球強勁的基礎設施建設活動應在中期內支持全球鋼鐵需求。此外，風能和太陽能發電項目中使用的「電工鋼」等具有特別強勁動能。

翁朝棟說，「電工鋼」就是電磁鋼片，中鋼現在發展電動車馬達獨步全球的薄頂規自黏塗膜電磁鋼片，在全世界具有高度競爭力，未來前景看好。

此外，世界鋼協建議，鋼廠應評估長期成長機會，確定成長區域和細分市場，並制定正確的投資策略以確保永續成長。當前大趨勢正在推動用鋼產業的產品設計和材料要求發生某些變化，例如更具耐久性和生命週期長的品項，同時應注意非常規設計的自動駕駛汽車出現，可能會導致鋼鐵與替代材料的激烈競爭。

世界鋼協同時提醒，全球鋼鐵業應投資開發所需的數位工具，目前一些鋼鐵生產商已經與主要建築、汽車和能源供應商合作，開發數位驅動的定製材料解決方案，預計此類合作夥伴關係將在未來的產品和解決方案開發中發揮更大作用，並擴展到較小的鋼鐵用戶。

商品推薦

udn討論區