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我喊開放兩岸團客被已讀？交長：陸方至今無回應

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
兩岸團客開放卡卡，交通部長王國材今日受訪時表示，我們希望陸方有善意回應，但都沒有收到，會再和陸委會討論下一步怎麼做。桃機公司提供
兩岸團客開放卡卡，交通部長王國材今日受訪時表示，我們希望陸方有善意回應，但都沒有收到，會再和陸委會討論下一步怎麼做。桃機公司提供

陸委會8月24日喊出兩岸同步開放團客，初期每日限2,000人，以一個月為準備期，並視陸方回應，再確定實施日期，但事隔一個多月，陸方並未做出任何回應，交通部長王國材今（27）日受訪時表示，我們希望陸方有善意回應，但都沒有收到，會再和陸委會討論下一步怎麼做。

王國材說，觀光本來就是雙向的，我們和任何一個國家進行觀光交流，都沒有我們的國民可以去、對方不能來，如果有這樣的限制，我們也不會開放和對方進行觀光交流，所以陸方認為兩岸交流是雙方的期待，我們會馬上開放團客赴陸旅遊。

有一說是對岸認為過去兩岸團客往來都沒有限制，是疫情期間我方禁止陸團來台，現在又限制一天僅能2,000人，王國材回應說，過去兩岸開放觀光時，初期也是有人數限制，現在兩岸觀光因為疫情停了三年，重新開始對人數設限只是權宜措施，我們並沒有針對兩岸的團，如果開放後做得好，2,000人的限制隨時可以拿掉。

他表示，如果只有我方開放團客可以赴陸旅遊，但陸客不可以來台灣，雖然對1,000家做大陸旅遊的旅行社有益，但對我們的旅宿和餐飲並沒有好處，而旅行社也不會只做陸團，國旅和其他國家的旅行團生意都可以做。

王國材指出，之前觀光署除透過本身管道，向陸方表達我方開放團客的做法外，旅行業者也常去大陸，並向陸方反映過，但都沒有獲得正面回應，我們希望盡快恢復兩岸健康有序的交流，但兩岸是陸委會主管，他們有他們的考量，交通部的考量是旅宿、餐飲，所以希望雙向同步開放，接下來要怎麼做，會和陸委會再進一步討論。

觀光 王國材 陸委會

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