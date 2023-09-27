長榮航空攜手洛杉磯天使隊 共推全壘打慈善贊助

長榮航空與美國職棒(MLB)洛杉磯天使隊於今年4月宣布，在本年度賽季共同推出「全壘打慈善贊助」活動，只要天使隊球員於天使球場擊出一支全壘打，長榮航空便捐贈美金一千元。截至美西時間9月25日，洛杉磯天使隊球員已擊出118支全壘打，累積贊助金額近新台幣400萬。

洛杉磯天使隊於美西時間9月26日在天使主場迎戰德州遊騎兵隊，現場並舉辦慈善捐贈儀式，長榮航空總經理孫嘉明特別飛往洛杉磯，將贊助金額的支票頒予洛杉磯天使隊主席Dennis Kuhl。儀式舉行後，天使隊士氣大振、打線全開，一局下再揮出三分打點全壘打，終場以9比3大勝，累積全壘打數119支，預期至10月1日賽季結束前還會持續增加，長榮航空將至少捐贈11.9萬美金。捐贈金未來將由「洛杉磯天使隊棒球慈善基金會」(Angels Baseball Foundation)運用此筆捐贈款，使用於關懷青少年議題的公益活動。

長榮航空總經理孫嘉明表示：「長榮航空非常高興在本季球賽與天使隊合作全壘打慈善贊助活動，隨著不斷攀升的捐款金額，展現的是天使隊在每場賽事精實的訓練成果以及合作默契；長榮航空與洛杉磯天使隊一樣，重視團隊的精神，透過嚴謹的訓練與堅守崗位的付出，因而連續8年獲得五星級航空公司的肯定。」

洛杉磯天使隊主席Dennis Kuhl表示：「非常感謝長榮航空對天使隊與洛杉磯天使隊棒球慈善基金會的付出，讓球員與球迷皆能享受每場賽事，同時為每一次擊出全壘打的瞬間喝采！洛杉磯天使隊也將善用此次的捐款，支持當地社區與年輕學子的發展，將棒球結合公益形式加以發揚光大。」

洛杉磯天使隊棒球慈善基金會於2004年成立，多年來與洛杉磯天使棒球隊共計投入美金2,400萬用以改善當地青少年教育、醫療保健、藝術與科學等；而長榮航空自2018年開始與洛杉磯天使棒球隊合作，推廣運動的品牌形象深植當地球迷心中，此次藉由全壘打慈善贊助更深化雙方關係，共同落實企業永續。

長榮航空航網遍布全球，30年多年來公司不斷成長、茁壯，以取之於社會、用之於社會的企業永續精神，長期贊助國內外多項運動賽事，除了在日本、美國、英國及法國，皆有贊助棒球、足球等各項運動，同時也長期提供資源支持多位不同領域的台灣好手，包括「世界球后」戴資穎、「羽球王子」王子維、「奧運銅牌」潘政琮、「台灣蝶王」王冠閎以及「小林同學」林昀儒等優異選手。

在近期舉辦的杭州亞運中，長榮航空也特別贊助免費超額行李，以及提供皇璽桂冠艙及豪華經濟艙包艙、客製化的機上服務及餐點，用行動展現對於體育賽事的支持，讓選手們可以舒適的飛抵目的地，以最佳狀態迎接挑戰，爭取佳績。

長榮航空深耕北美市場30多年，現在提供每週84班直飛北美八大航點的飛航服務，包括洛杉磯、舊金山、紐約、芝加哥、休士頓和西雅圖以及加拿大的多倫多與溫哥華，並自10月29日冬季班表起，西雅圖增為每週10班後，飛往北美航班將達每週87班，除了提供台灣旅客往返北美便利的空中交通服務，也著眼北美與東南亞往返的轉機市場；長榮航空在北美藉由贊助體育賽事的方式，提升在當地社會公益的正面形象，也持續讓長榮航空五星級航空公司的品牌形象，在海外發光、發亮。 天使隊主場舉辦「全壘打送愛心」捐贈儀式，現場看板也實況播出捐贈儀式及累計的捐贈金額，球迷也大聲鼓掌歡呼表示支持。 洛杉磯天使隊於美西時間9月26日在天使球場舉辦「全壘打送愛心」慈善捐贈儀式，由長榮航空總經理孫嘉明(右)將全壘打慈善贊助金額的支票頒予洛杉磯天使隊主席Dennis Kuhl(左)。

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