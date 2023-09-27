台中南門扶輪社捐贈頭汴國小50萬 專款推動扎根計畫

台中南門扶輪社有一群熱愛高爾夫球的社友，認為這項運動是個培養鍛鍊專注力、禮儀、協調性的國際運動，必須推動且向下扎根，在此同時看到偏鄉學童的需求，決定協助高球基層教育永續發展，開拓孩子的視野與未來。

台中南門扶輪社今(27)日特別來到太平頭汴國小，並捐贈50萬元，協助高球基層教育永續發展，開拓孩子的視野與未來，讓孩子們從此擁有夢想。

今天的捐贈儀式在太平頭汴國小舉行，由校長王素貞代表接受，儀式簡單隆重。

王素貞表示，頭汴國小自108學年度開始，全校學生每學期有8節彈性課程，學習高球基本技能與禮儀，讓高球成為六年一貫的學校特色課程，進而鼓勵學生參加高爾夫球社團。

學校也以鄰近的鴻禧太平高爾夫球場為平台，透過選才、訓練、競賽、輔導及獎勵等配套規劃扎根機制，成立至今不管是擊準擊遠或中華高協中區月賽、全國小學高爾夫聯賽等，皆有選手屢獲佳績。

台中南門扶輪社社長莊賜濱表示，此計畫納入今年度社會服務項目，提供實質的協助，台中南門扶輪社及社友共同攜手響應贊助，共募資50萬元讓頭汴國小高爾夫球社團專款專用。

莊賜濱強調，社團能有足夠經費繼續營運，也鼓勵弱勢家庭的孩童勇於學習，期望給孩子們一個不同的人生，更期盼為台灣高爾夫球界培育明日之星。

會後莊賜濱與社友們也參觀學校的練習基地，並以自己多年的高球經驗，與高球社團的小選手分享高球的樂趣與技巧，切磋球技，南門社的義舉深獲師生與家長肯定。

台中市高爾夫協會秘書長林家惠特別參與這場捐贈活動，感謝台中南門扶輪社對扎根計畫的大力協助，希望藉此機會，帶動高爾夫球運動風潮，並在校園扎根茁壯，培育出更多優秀人才為國爭光；同時期盼在政府與民間合力下，讓孩子在高爾夫球的世界中發掘人生意義及價值，找到翻轉未來機會。 台中南門扶輪社捐贈50萬元給太平頭汴國小，協助高球基層教育永續發展。記者宋健生/攝影

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