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鐵礦砂需求增加 海岬型船租金大漲
大陸鐵礦砂庫存低，進口鐵礦砂需求量攀升，巴西的礦砂加大出貨量，海岬型運價指數漲不停，昨（26）日一天漲幅達11.4%，日租金來到1.98萬美元，中航、裕民等第4季業績看俏。
中航表示，鐵礦砂出口需求增加、煤炭旺季報到，進一步推升市場對於海岬型船的需求。
昨(26)日海岬型船現貨市場日租金單日大漲2,045美元，推高日租金逼近2萬美元，國內經營海岬型為主的航商中航、新興、裕民等現貨船營運受惠。
海岬型船日租金昨（26）日在大漲2,045美元後收19,855美元，單日大漲11%、近一週漲約23%、近一月則大漲104%，行情已經回到靠近5月今年高點水準。
法人分析，因市場結構不同，散裝船的新船較少，I M O 法規推動後，散裝船的供給減少，最近出現股價、運價跟貨櫃完全脫鉤走勢。
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